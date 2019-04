EASY SOFTWARE AG: Restrukturierung zeigt Wirkung, Neugeschäft (Lizenzen/Cloud-Abos) zieht merklich an

die Umsetzung der Restrukturierungsmaßnahmen hat sich bereits in Q4 2018 positiv ausgewirkt. Wie die EASY SOFTWARE AG (ISIN DE0005634000, General Standard, ESY GR) jüngst meldete, legte der Umsatz im Schlussquartal 2018 um 13% zu. Dieser Anstieg wurde getragen vom Neugeschäft, das – bestehend aus Lizenzen und Cloud-Abonnements – überproportional um 18% zulegte. Diese Entwicklung scheint sich nun noch zu verstärken, denn in Q1 2019 stieg das Neugeschäft nach vorläufigen Zahlen um 41% (ohne Effekte aus der Übernahme der Apinauten GmbH). Eine Entwicklung, die uns optimistisch stimmt für 2019. Wir belassen unsere Schätzungen, die für 2019 von einem rd. 13%igen Umsatzzuwachs und einem wieder klar positiven EBITDA ausgehen, bis zur Vorlage der endgültigen 2018er Zahlen (am 29.04.19) zunächst unverändert. Im Peer-Vergleich ist die EASY-Aktie weiterhin günstig.

Wir ermitteln einen fairen Wert von € 6,85 pro Aktie und bewerten die Aktie weiterhin mit KAUFEN.

Die vollständige Analyse als pdf-Dokument finden Sie unter dem folgenden Link:

EASY SOFTWARE AG: BankM Kurzanalyse vom 11. April 2019

BankM Research







MiFID II – Hinweis: Diese Studie wurde auf Grundlage einer vertraglichen Vereinbarung im Auftrag des Emittenten erstellt und von diesem vergütet. Die Studie wurde gleichzeitig allen Interessenten öffentlich zugänglich gemacht. Der Erhalt dieser Studie gilt somit als zulässiger geringfügiger nichtmonetärer Vorteil im Sinne des § 64 Abs. 7 Satz 2 Nr. 1 und 2 des WpHG.