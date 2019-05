EASY SOFTWARE AG: Reorganisation zeigt Wirkung, nachhaltige Margenverbesserungen zu erwarten

Sehr geehrte Damen und Herren,





mit einem Umsatzanstieg von 9,1% in 2018 hat die EASY SOFTWARE AG (ISIN DE0005634000, General Standard, ESY GR) unsere Erwartung leicht übertroffen, während das EBITDA etwas schwächer ausfiel. Die ergebnisseitige Aussagekraft des vergangenen Jahres ist jedoch ohnehin durch diverse einmalige Sondereffekte (die in Summe mit € 2,6 Mio. belasteten) eingeschränkt. Investoren sollten ihr Augenmerk auf den vom Unternehmen unter neuer Führung aufgezeigten Trend bei der Umsatz- und Kostenentwicklung legen. Hier scheinen die eingeleiteten Maßnahmen zu greifen. Bezogen auf EV/Umsatz ist die EASY Software Aktie im Peer-Gruppen-Vergleich weiterhin günstig. Es gilt nun, die nachhaltige Verbesserung des Margenniveaus in den kommenden Quartalen zu bestätigen. Gelingt dies, wie von uns erwartet, dürfte der Kapitalmarkt eine Neubewertung der EASY-Aktie vornehmen.

Wir ermitteln einen fairen Wert von € 7,30 pro Aktie und bewerten die Aktie weiterhin mit KAUFEN.

Die vollständige Analyse als pdf-Dokument finden Sie unter dem folgenden Link:

EASY SOFTWARE AG: BankM Kurzanalyse vom 13. Mai 2019

BankM Research







MiFID II – Hinweis: Diese Studie wurde auf Grundlage einer vertraglichen Vereinbarung im Auftrag des Emittenten erstellt und von diesem vergütet. Die Studie wurde gleichzeitig allen Interessenten öffentlich zugänglich gemacht. Der Erhalt dieser Studie gilt somit als zulässiger geringfügiger nichtmonetärer Vorteil im Sinne des § 64 Abs. 7 Satz 2 Nr. 1 und 2 des WpHG.