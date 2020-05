EASY SOFTWARE AG: Gutes Q1, Umsatzwachstum in 2020 trotz Corona-Unsicherheit möglich

Sehr geehrte Damen und Herren,











die finalen Zahlen der EASY SOFTWARE AG (ISIN DE000A2YN991, General Standard, ESY GR) für 2019 [Umsatz: € 50,6 Mio. (+8,4%); EBITDA: € 4,3 Mio.], haben gezeigt, dass die in H1 2019 erzielte Dynamik (Umsatz: +20%) Vorzieheffekten geschuldet war und im Gesamtjahr nicht gehalten werden konnte. Ohne die Akquisition der Apinauten hätte in 2019 (wie auch 2018) kein (organisches) Wachstum gezeigt werden können. In 2020 ist EASY (wie andere Unternehmen auch) durch Corona vor besondere Herausforderungen gestellt. Auf Grund des hohen Digitalisierungsgrades bei EASY sind die internen Geschäftsprozesse nicht beeinträchtigt, während die Schutzmaßnahmen den Kunden die Notwendigkeit der Digitalisierung von Geschäftsprozessen vor Augen führen. Insolvenzen innerhalb der breiten Bestandskundenbasis könnten die Umsatzentwicklung indes negativ beeinflussen. Den gleichen Effekt hätte kurzfristig eine hohe Akzeptanz des neuen SaaS-Angebotes (Launch bevorstehend) bei neuen Vertragsabschlüssen. Unter der Prämisse, dass EASY zu einem zumindest marktdurchschnittlichen Wachstum und zu positiven EBIT-Margen zurückfindet, ist die Aktie mit einem EV/Umsatz von rd. 0,5 günstig bewertet.

Wir ermitteln einen fairen Wert von € 5,55 pro Aktie und stufen die Aktie weiterhin mit KAUFEN ein.

Die vollständige Analyse als pdf-Dokument finden Sie unter dem folgenden Link:

EASY SOFTWARE AG: BankM Kurzanalyse vom 11. Mai 2020

