E3 Metals Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Die Aktie von E3 Metals ist in den letzten Wochen förmlich explodiert. Lange Zeit zeigte das Papier keine großen Veränderungen und bewegte sich in einer engen Bandbreite zwischen 0,20 und 0,30 USD. Dieser Zustand änderte sich Mitte September, als die Käufer plötzlich das Ruder ergriffen. Die gesamte Lithium-Branche erlebt momentan eine Hausse. Im Laufe des Novembers gelang der erstmalige Sprung über die 1,00-USD-Marke. Im Hoch stieg der Kurs bis auf 1,3076 USD. Seitdem konsolidiert die Aktie auf hohem Niveau und notiert aktuell bei 1,04 USD. Da der Kurs oberhalb der 50-Tage-Linie (EMA50) verläuft und der Supertrend einen Bullenmarkt anzeigt, liegt aus charttechnischer Sicht ein Kaufsignal vor.

Die bisherige Jahresperformance liefert Hinweise dafür, wie sich die Aktie im weiteren Jahresverlauf entwickeln könnte. Gemessen am Jahreseinstandspreis notiert die Aktie inzwischen mit mehr als 276 Prozent im Plus. Was dies im historischen Vergleich bedeutet, lässt sich im Fall von E3 Metals aber noch nicht sagen, da das Unternehmen erst seit dem Jahr 2017 an der Börse gelistet ist. Daher reicht die Datenmenge noch nicht aus, um die Aktie einer statistischen Analyse zu unterziehen, sodass dieser Bereich neutral zu werten ist.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Qiagen?

Was sagen die Analysten zu E3 Metals?





Momentan gibt es für die Aktie von E3 Metals nur eine Analysteneinschätzung. Dabei handelt es sich um eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 1,43 kanadischen Dollar (1,10 USD / 0,92 Euro). Hiernach hätte die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von fast 6 Prozent. Dies führt zu einem weiteren Kaufsignal.

Unter dem Strich erhält die E3 Metals-Aktie 2,5 von 3 Punkten und ist damit insgesamt bullisch einzuschätzen. Hier könnte sich ein Investment also trotz der inzwischen erreichten Jahresrendite weiterhin lohnen.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.