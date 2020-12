E3 Metals Aktie: Alles im grünen Bereich!

Lange Zeit gab es bei der Aktie des kanadischen Mineralexplorationsunternehmens E3 Metals keine großen Veränderungen. So pendelte das Papier mehrere Monate in einer engen Bandbreite zwischen 0,20 und 0,30 USD seitwärts. Im Laufe des Septembers erwachte die Aktie dann zu neuem Leben. Angetrieben von der Hausse im Lithium-Sektor zog der Kurs an und überwand im November sogar erstmals die 1,00-USD-Marke. Ende November vollzogen die Bären dann eine starke Korrektur. Am 27. November rauschte der Kurs um fast 30 Prozent in die Tiefe und erreichte ein Tief bei 0,635 USD. Seitdem konsolidiert die Aktie im Bereich der 0,70-USD-Marke und notiert aktuell bei 0,7125 USD.

Im Ichimoku Kinko Hyo hat der Rücksetzer noch keinen großen Schaden angerichtet. Der Kurs verläuft ist zwar unter die Standardlinie (Kijun) gesunken, verläuft aber weiterhin deutlich oberhalb der Wolke (Kumo). Daraus folgen ein bärisches und ein bullisches Signal. Die in die Zukunft projizierte Wolke besitzt einen grünen Körper und ist damit bullisch einzuschätzen.

In dieser Woche hat die drehende Linie (Tenkan) die Standardlinie nach unten gekreuzt. Hierbei wurde ein Death Cross gebildet, das bärisch zu werten ist. Die verzögerte Linie (Chikou) befindet sich dagegen oberhalb des Kurses und oberhalb der Wolke – ein weiteres Long-Signal ist die Folge. Demnach liegen drei bullische und zwei bärische Signale vor.





