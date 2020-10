Dynamik in Aktion

Nach dem Durchbruch

Weiter beherrschen die Großthemen Corona und US-Wahl die Berichterstattung. Bei beiden ist der Ausgang ungewiss, worauf wir weiter unten noch eingehen werden. Beginnen wollen wir aber mit den Bewegungen der Aktienmärkte, besonders beim DAX. In der letzten Woche haben wir an dieser Stelle auf die bedrohliche Keilformation im deutschen Leitindex und auf die doppelte Schulter-Kopf-Schulter-Formation innerhalb dieses Keils aufmerksam gemacht. Muss der Markt aufgrund einer solchen Konstellation zwangsläufig schwächer werden? Nein, muss er nicht. Aber eine solche Konstellation hat ein erhebliches Negativpotenzial. Allerdings sollten zwei wesentliche Eigenschaften, die gerne durcheinandergeworfen werden, strikt getrennt werden.

Fährtensuche in der Vergangenheit

Das ist zunächst und trivialer Weise die Abbildung des Handelsgeschehens – also der Vergangenheit –, in dem sich jedoch bestimmte Tendenzen und Spuren ablesen lassen. Im konkreten Fall kann man das so zusammenfassen, dass potenzielle Käufer zunehmend weniger Handlungsdruck verspürt haben als potenzielle Verkäufer. Die vergleichsweise enge Kursspanne zeigte zudem, dass keine von beiden Seiten aggressive, kurstreibende Wetten platzierte bzw. diese von den jeweiligen Gegenspielern ebenso aggressiv pariert wurden. Die Gefahr bei einer solchen Fährtensuche besteht allerdings darin, dass die eigene Meinung dabei eine zu große Rolle spielt und entsprechend nur jene Spuren wahrgenommen werden, die ins jeweils aktuelle eigene Weltbild passen.

Implikationen für die Zukunft

Noch ausgeprägter – und noch gefährlicher – ist diese Tendenz, wenn es um die Ableitung des künftigen Handelsgeschehens geht. Ein überzeugter Bär wird immer viele gute Gründe für fallende Kurse finden, ebenso wie ein Dauerbulle nicht verlegen sein wird, die aus seiner Sicht einzig logische Kursrichtung zu begründen. Es erscheint uns daher die richtige Vorgehensweise jede Hypothese an Meilensteinen zu überprüfen, die erreicht werden müssen, um diese aufrechterhalten zu können.Ein solcher Meilenstein war die untere Begrenzung der Keilformation, die zugleich auch die Nackenlinie beider Schulter-Kopf-Schulter-Formationen war (vgl. Abb., blaue untere Linie). Sollte diese Linie nicht verteidigt werden, so hätten die Bullen ein großes charttechnisches Problem. Die einzige Möglichkeit, einen solchen Durchbruch zu heilen, wäre dann die unmittelbare Rückeroberung gewesen, die aus dem negativen Ausbruch ein positiv zu interpretierendes Fehlsignal hätte werden lassen.

Überwältigende Abwärtsdynamik

Genau diese hauchdünne Chance wurde allerdings vertan. Alles was der DAX erreichen konnte, war eine zweitägige Pullback-Bewegung an das Ausbruchsniveau. Dann krachte der Index dank eines miserablen Ausblicks von Index-Schwergewicht SAP erneut in die Tiefe. Der Ausbruch aus allen drei Formationen darf damit seit Montag als bestätigt gelten und die Bären haben dementsprechend ihren ersten Meilenstein erreicht. Wie aber geht es nun weiter?Im Moment sehen wir eine überwältigende Abwärtsdynamik der Kurse, die von einem entsprechenden Anstieg der Volatilität begleitet ist. Ein einzelner positiver Tag kann in einer solchen Situation zwar jederzeit entstehen, sollte aber auch nicht überbewertet werden. Immer wenn es die Kurse nach unten besonders weit übertrieben haben, dürften nämlich sogenannte Short-Covering-Rallys einsetzen, die aber eben keine Trendumkehr darstellen, sondern in aller Regel trendbestätigend sind.

Unterstützungszonen und Meilensteine

Nach unten haben wir zwei wesentliche Unterstützungszonen eingezeichnet, die sich aus den Gaps des Kurzsturzes vom Frühjahr ergeben. Der erste Unterstützungsbereich liegt zwischen 11.000 und 11.500 Punkten und könnte unmittelbar getestet werden. Alleine die morgigen US-Quartalszahlen, wenn mit Apple, Amazon.com, Alphabet und Facebook die Crème de la Crème der FAANG-Aktien gleichzeitig berichten werden, haben das Potenzial die ohnehin erhebliche Volatilität weiter zu steigern.Interessant ist aber auch die zweite grüne Unterstützungszone im Bereich von ca. 10.000 bis 10.500 Punkten. Sieht man genau hin, dann gibt es dort noch immer ein offenes Gap (= Kurslücke) im Bereich zwischen 10.137,62 und 10.160,89 Punkten (vgl. Abb., rote Linie). Es ist durchaus möglich, dass auch dieses Gap noch während einer Panikreaktion geschlossen wird. Allerdings müssen auf dem Weg dahin noch etliche Meilensteine abgehakt werden, etwa der vollständige Durchbruch durch die erste grüne Unterstützungszone.

Musterdepots & wikifolio

In der Rubrik Musterdepots & wikifolio berichten wir heute über die Marktlage sowie über die Entwicklung bei unserem wikifolio „Smart Investor – Momentum“. Sie können sich dort durch einfaches Blättern einen schnellen Überblick über die Transaktionen der letzten Wochen verschaffen.

Fazit

Die Markttechnik wies in der letzten Woche den Weg, aber auch aus fundamentaler Sicht lassen sich die deutlichen Kursabschläge deutscher Aktien nun erklären – SAP-Crash und Lockdown zeigen Wirkung. Der deutsche Markt bleibt – nicht nur aufgrund der hier praktizierten Politik – hochvolatil und insgesamt einer der global unattraktiven Aktienmärkte.Ralf Flierl, Ralph Malisch