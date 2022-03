Durchstarten als Influencer – so erzielst du schnelle Erfolge

Followeranzahl, Likes, Interaktionen und Storyviews – das sind die wichtigsten Merkmale eines erfolgreichen Influencers. Doch wie kreiert man erfolgreichen Content und auf was sollte man dabei besonders achten? Dennis Loos, erfolgreicher Influencer und Networker, kennt sich hiermit sehr gut aus und möchte gerne in einem Gastbeitrag seine Erfahrung weitergeben. Da er selbst schon ansehnliche Erfolge via Social Media und Instagram genießen durfte, kann er aus erster Hand berichten.

Follower aufbauen

Die Anzahl deiner Follower ist ausschlaggebend dafür, wie erfolgreich du sein wirst. Man könnte sie als wichtigste Währung auf Instagram bezeichnen. Daher sollte es vor allem am Anfang die oberste Priorität sein, einen stabilen Kreis an Followern aufzubauen, der stetig wächst und authentisches Interesse an deinem Leben zeigt. Es gilt, so viele Menschen wie möglich zu erreichen und dafür zu sorgen, dass sie sich deine Posts, Statusnachrichten und Videos regelmäßig anschauen. Eine ausreichend große Anzahl an (echten) Followern ist die Voraussetzung dafür, dass du später Kooperationen an Land ziehen und durch Präsentation von Produkten oder Dienstleistungen in deinem Profil Geld verdienen kannst.

Storys und Status-Updates

Was passiert in deinem Leben? Wie verbringst du deine Mittagspause und was machst du morgens nach dem Aufstehen? Am besten lädst du täglich Storys hoch, um für eine gute Quote an Aktivität zu sorgen und dem Algorithmus von Instagram zu zeigen, dass du wichtig bist. Ideal sind beispielsweise ca. 8 Storys am Tag . Werden es deutlich mehr, kann es sein, dass viele Follower nach der zehnten Story die Lust verlieren, weiterzuschauen. Es gilt also, lieber einen begrenzten, dafür aber lebendigen und authentischen Einblick in den eigenen Alltag zu geben, anstatt nonstop auf Sendung zu sein.

Interaktion mit der Community

Eben weil Follower die Währung auf Instagram sind, ist es so wichtig, mit ihnen zu interagieren. Stell dir vor, du findest jemanden toll, kommentierst und likesd fleißig auf seinem Profil, erhälst aber nie eine Antwort oder Rückmeldung. Dann ist es gut möglich, dass du nicht nicht wertgeschätzt, bzw. wahrgenommen fühlst, und das Interesse verlierst. Von daher gilt es, öfter mit der Community zu interagieren, auf Kommentare zu antworten und auch im Chatbereich auf Nachrichten einzugehen. Es lohnt sich, die eigenen Anhänger zu hegen und zu pflegen, denn schließlich sind sie diejenigen, die dir später Provisionen einbringen, wenn sie von dir vorgestellte Produkte kaufen und du im Rahmen einer Kooperation eine Umsatzbeteiligung erhälst.

Likes einsammeln

Likes sind ebenfalls eine wichtige Kennzahl auf Instragram. Potentielle Auftraggeber, beispielsweise Firmen und Unternehmen, achten bei der Durchsicht von Profilen nicht nur auf die Followeranzahl, sondern auch auf die Anzahl der Likes unter den Fotos. Je mehr Likes eine Person für ihre Uploads bekommt, desto beliebter scheint sie bei ihrer Community zu sein, so dass die Wahrscheinlichkeit für Produktumsatz bei einer potentiellen Kooperation hoch ist. Wie schafft man es, genügend Likes zu erhalten? Zum einen kannst du deine Follower aktiv dazu auffordern, normalerweise genügt es jedoch, wenn deine Fotos so ansprechend oder deine Postings so spannend sind, damit man als Follower automatisch den Herz-Button drückt und dir ein Like gibt. So wirst du mit etwas Zeit und Geduld dank deiner Beliebtheit zu einem wertvollen Ansprechpartner, dem man gerne eine Zusammenarbeit anbietet.

Lebensgefühl und Leichtigkeit

À propos Zeit und Geduld: Die brauchst du definitiv, wenn du als Influencer langfristig erfolgreich sein möchtest. Du wirst nur dann Geld verdienen, wenn du mit Spaß und Kontinuität bei der Sache bleibst. Mehrere Zehntausend Follower gewinnt man nicht über Nacht, und das Bloggen und Posten sollte dir in Fleisch und Blut übergehen, also quasi ein Lebensgefühl sein, um es über die Dauer hinweg betreiben zu können. Dein neuer Lifestyle erfordert permanente Sichtbarkeit, bietet aber auch ein Meer an Möglichkeiten und Chancen, welche dir ein normaler “9 to 5”-Job nicht bieten kann. Manche Nutzer empfinden es als Stress, jeden Tag online und aktiv sein zu müssen – andere wiederum genießen die Möglichkeit, tolle und spannende Momente mit der breiten Öffentlichkeit teilen und unterschiedliche Facetten ihrer Persönlichkeit vor der Kamera ausleben zu können. Letztere sind diejenigen, die aufgrund ihrer authentischen Art relativ schnell Erfolge verbuchen können und außerdem jeden Tag besser werden in dem, was sie tun. Übung macht den Meister, und die damit einhergehende Portion Spaß sorgt für die nötige Begeisterung und Freude, die es braucht, um als Influencer durchstarten zu können!

Autor Dennis Loos

