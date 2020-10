Durchbruch im Wettlauf um Corona-Impfstoff?

1. BioNTech (WKN: A2PSR2)

Auch heute werden die Aktien von BioNTech in Stuttgart rege gehandelt. Der Liebling der Stuttgarter Anleger steigt um 3,3%. Grund dafür sind Berichte über einen möglichen Durchbruch im Rennen um einen massentauglichen Impfstoff. Demnach soll das Unternehmen in der Lage sein, den Impfstoff bereits zum Winter auf den Markt zu bringen. Erst gestern hatte der US-Konkurrent von BioNTech, Johnson & Johnson, seine Studie für einen eigenen Corona-Impfstoff stoppen müssen.



2. Bayer (WKN: BAY001)

Wie bereits in den letzten Tagen gehen auch heute viele Papiere der Bayer AG in Stuttgart um. Das Unternehmen konnte die entscheidende dritte Phase in einer wichtigen Studie für ein Krebsmedikament ohne größere Probleme abschließen. Helfen kann diese Nachricht der Aktie jedoch nicht. Sie verliert bis zum Mittag 1,5%.



3. Deutsche Bank (WKN: 514000)

Erleichterung bei der Deutschen Bank: Im Rechtsstreit um einen der größten Geldwäsche-Skandale der letzten Jahre wurden Mitarbeiter der Deutschen Bank freigesprochen. Dem Kreditinstitut wurde Beihilfe zur Geldwäsche im Verfahren gegen die dänische Danske Bank vorgeworfen. Nachdem die Nachricht am Vormittag von den Anlegern zunächst positiv aufgenommen worden ist, ist die Aktie zum Mittag 1% im Minus.