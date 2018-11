Durchbruch: First Graphene erhält erste kommerzielle Graphen-Order!

Weitere Suchergebnisse zu "First Graphite":

Das ist der Durchbruch – und zwar nicht nur für den Graphenproduzenten First Graphene (WKN A2ABY7 / ASX FGR) sondern auch für die ganzen Graphenindustrie!

Wie First Graphene nämlich heute mitteilte, hat man einen ersten Auftrag über die Lieferung der PureGRAPH-Produkte des Unternehmens in kommerziellen Umfang erhalten. 2.000 Kilogramm des „Wunderwerkstoffs“ hat Entwicklungspartner newGen für 2019 bestellt – eine der bislang größten Einzelbestellungen für Graphenmaterial überhaupt! Was, so das Unternehmen, demonstriert, dass die Kommerzialisierung von Graphen nun nicht mehr Konzept, sondern Realität ist. Bisher hatte der Graphensektor First Graphene zufolge nämlich hauptsächlich Proben zur Bewertung der Eigenschaften von mit Graphen versetzten Produkten geliefert.

Auf jeden Fall hat First Graphene damit seine Prognose gegenüber den Aktionären gehalten und noch vor Ende des Jahres 2018 die erste kommerzielle Bestellung für seine Graphenprodukte erhalten. Das ist ein gewaltiger Schritt nach vor für das immer noch „kleine“ Unternehmen, das derzeit in zahlreichen Branchen Forschungs- und Entwicklungskooperationen unterhält und zudem an eigenen Endprodukten arbeitet. Die erste kommerzielle Order nun, könnte den Initialschuss für weitere Aufträge darstellen. Und First Graphenes Managing Director Craig McGuckin deutete in der heutigen Pressemitteilung schon an, dass es sich hier um den „ersten von vielen“ Aufträgen handeln dürfte!

newGen jedenfalls hat wie gesagt eine Bestellung für 2.000 Kilogramm (2 Tonnen) aufgegeben, die man im Laufe des Jahres 2019 in Anspruch nehmen wird, wenn die Ausschreibungen für entsprechende Aufträge gewonnen sind. Eine letzte behördliche Genehmigung muss First Graphene vor dem ersten Verkauf noch einholen, die Registrierung von Graphen beim National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS, nationales Melde- und Bewertungssystem für Industriechemikalien) in Australien. Dabei handelt es sich um ein Registrierungsverfahren, das für alle in Australien in der Industrie verwendeten Chemikalien vorgeschrieben ist. Zudem muss, dem in etwa vergleichbar, die Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien (REACH, Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) für den Verkauf in der Europäischen Union durchgeführt werden. First Graphene hat beide Registrierungsverfahren bereits angestoßen und erwartet „keine bedeutenden Verzögerungen“.

Auf jeden Fall ist diese Order ein Meilenstein in der Entwicklung des Unternehmens, das GOLDINVEST.de bereits begleitete, als man sich noch der Gewinnung von hochreinem Ganggraphit in Sri Lanka widmete. Die australischen Anleger jedenfalls honorieren diese Neuigkeiten mit einem deutlichen Kursplus. Sie schickten die Aktie Down Under um über 13% auf jetzt 0,17 AUD nach oben!



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG i.V.m. FinAnV (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der First Graphene halten können und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und einer dritten Partei, die im Lager des Emittenten (First Graphene) steht, ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist. Diese dritte Partei kann ebenfalls Aktien des Emittenten halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg der Aktien von First Graphene profitieren. GOLDINVEST Consulting wird von dieser dritten Partei für die Erstellung von Artikeln zu First Graphene entgeltlich entlohnt, was einen weiteren Interessenkonflikt darstellt.