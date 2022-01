Durchblick: Ein erfolgreiches Börsenjahr 2021

Hätten Sie vor 12 Monaten erwartet, dass der DAX® das Jahr 2021 mit einem Plus von fast 16% beschließt? Im Rückblick ist es immer einfach die Börse zu erklären. Die positive wirtschaftliche Entwicklung und natürlich die Alternativlosigkeit der 0-Zins-Welt haben die Aktienmärkte weltweit angefeuert und auch der ein oder andere Rücksetzer war so gut auszuhalten.

Der DAX® steht in diesem Jahr mit seinem Plus nicht alleine er da. Er konnte zwar seine kleinen Geschwister, die Indizes für mittelgroße (MDAX®) und kleinere Werte (SDAX®), und seinen langjährigen Durchschnitt, der bei knapp 9% liegt, schlagen, im internationalen Vergleich gab es jedoch größere Gewinner. Die großen europäischen, franzöischen und amerikanischen Indizes konnten teilweise deutlich über 20% in zwölf Monaten hinzugewinnen. Der Leitindex der Wiener Börse für die großen, österreichischen Aktien lag im Jahresvergleich sogar um fast 39% im Plus.

Wir alle kennen „Hätte, wäre, wenn“-Börsengeschäfte. Warum erwähne ich diese trotzdem? Nun, zum einen ist es wichtig, sich im Rahmen seiner persönlichen Geldanlage immer wieder selbst zu überprüfen, was man erwartete und wie die eigenen Erwartungen im Rückspiegel der Wirklichkeit zu bewerten sind. Zum anderen glaube ich, dass für die langfristige Geldanlage derzeit kein Weg an Aktien vorbeiführt, denn die Zinssätze auf den Sparbüchern sind nicht der Rede wert (oder sogar eine Belastung?) und die Inflation ist ein eigenes Thema.

Keine Frage, historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar. Aber sie regen nicht selten zum Nachdenken an. Und genau das wollen wir mit unseren Beiträgen in diesem Rahmen erreichen. Birgit Steinberger und ich werden Sie immer mal wieder mit Betrachtungen konfrontieren, Ihnen beim Durchblicken helfen und Sie zum Denken anregen. Seien Sie also gespannt, wenn wir uns wieder melden und uns mit dem Thema Inflation beschäftigen.

