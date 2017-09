Duke Energy besorgte sich über zwei Anleihen 1,25 Mrd. USD am Kapitalmarkt

Der US-amerikanische Energieanbieter Duke Energy hat sich über zwei Anleihen insgesamt 1,25 Milliarden USD am Kapitalmarkt besorgt. Die bis August 2027 (WKN: A19MY5) laufende Anleihe wird mit 3,15 Prozent p.a. verzinst. Momentan handelt die Anleihe bei 100,89 Prozent was einer Rendite von 3,04 Prozent entspricht. Die zweite Anleihe ist am 15.08.2047 (WKN: A19MY6) fällig und hat einen Kupon von 3,95 Prozent p.a. sie handelt momentan bei 102,52 Prozent, was einer Rendite von 3,81 Prozent entspricht. Beide Anleihen haben eine Mindeststückelung von 2.000 USD und die Zinszahlung erfolgt immer halbjährlich zum 15. Februar und August.



Die im Jahr 1900 gegründete Duke Energy Corporation ist ein Energieanbieter aus den USA mit Firmensitz in Charlotte, North Carolina und zählt zu den Fortune-500-Unternehmen. Das Unternehmen versorgt gemeinsam mit zahlreichen Tochterunternehmen und Joint Ventures einige Millionen Kunden mit Strom und Gas und ist neben seinen Standorten in den USA auch in Kanada und Lateinamerika tätig. Duke Energy ist im S&P 500 und im Dow Jones Utility Average gelistet.