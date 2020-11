Duerr nimmt Fahrt auf

Duerr Long: 77 Prozent Chance!

von Harald Zwick - 30.11.2020, 08:30 Uhr

Ein großer Umsatzbringer für Dürr ist die Autoindustrie. In deren Kielwasser wird auch der Maschinenbauer an Fahrt hinzugewinnen. Seit dem Tief im März 2020 hat sich der Kurs innerhalb eines Aufwärtstrends beinahe Verdoppelt und wird von ausgewählten Analysten schon bei 40 Euro gesehen.

Der Maschinenbauer Dürr gehört zu jenen Unternehmen, die stark von den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie getroffen worden sind. Durch den Fortschritt bei Gegenmaßnahmen, besonders am Impfstoffsektor, wird das Licht am Ende des Tunnels immer heller. Im vorauslaufenden Markt China konnte Dürr den Auftragseingang um knappe 30 % im Jahresvergleich der ersten 3 Quartale steigern. Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Dürr von 34 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien seien seit ihrem Höhepunkt vor drei Jahren um die Hälfte gefallen, und zwar wegen Sorgen um das maßgebliche Geschäft mit der Autoindustrie. 2021 dürfte nun aber den Wendepunkt bringen, vor allem im zweiten Halbjahr. Der Anlagenbauer sollte dann zum Profiteur der Investitionen durch die Autoindustrie werden.

.

Zum Chart

.

Der Gewinn aus dem Jahr 2018 im Ausmaß von 2,81 Euro pro Aktie wird so schnell nicht wiederholbar sein. Im aktuellen Jahr ist ein leichter Verlust bei 0,14 Euro pro Aktie eingeplant. 2022 wird wieder mit einem Gewinn von 2,26 Euro pro Aktie gerechnet. Seit dem All Time High vom 1. November 2017 in der Höhe von 60,27 Euro hat der Wert einen langen Abwärtstrend ausgebildet, der sein partielles Tief am 23. März 2020 in der Höhe von 15,72 Euro erreichte. Seit diesem Zeitpunkt ist der Wert im Erholungsmodus und steht kurz vor dem Widerstand bei 32,74 Euro. Wird dieser überwunden, hat sich der Kurs ausgehend vom Tief im März nahezu verdoppelt. Nimmt die Autoindustrie wieder Fahrt auf, wird auch der Zulieferer Dürr davon profitieren. Auch ist der Zulieferer nicht von der Abkehr vom Verbrennungsmotor betroffen. Ob der Kurs im ersten Versuch den Widerstand bei 32,74 Euro knackt sei dahingestellt, bis zum längerfristigen Ziel bei 40 Euro ist aber noch einiges an Rendite zu lukrieren.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 32,74 // 40,01 Euro Unterstützungen: 28,58 // 24,31 Euro

Fazit

Mit einem Mini Future Long (WKN KB8FN9) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Aktienkurs der Dürr AG erwarten, überproportional mit einem Hebel von 3,56 profitieren. Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt dabei 23,50 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

.

Dieser könnte im Basiswert bei 25,93 Euro platziert werden. Im Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 0,32 Euro. . Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: KB8FN9

Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 0,86 - 0,87 Euro

Emittent: Citigroup Basispreis: 22,69 Euro

Basiswert: Dürr AG KO-Schwelle: 23,99 Euro

akt. Kurs Basiswert: 31,35 Euro Laufzeit: Open End

Kursziel: 1,53 Euro Hebel: 3,6

Kurschance: + 77 Prozent Quelle: Citigroup

