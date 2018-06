Dürr-Aktie: Jahresziele erscheinen realistisch, Upsidepotenzial aber begrenzt - Kurszielsenkung! Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Dürr":

Stefan Maichl, CFA und Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel von 105 Euro für die Aktie des Anlagen- und Maschinenbauers Dürr AG (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF).



Währungs- und Konsolidierungseffekte hätten die Performance in Q1 beeinträchtigt. Vergleichbar gerechnet habe Dürr aber mit soliden Zuwachsraten im Auftragseingang (+5%) und Umsatz (+4%) bzw. einer Book-to-Bill-Rate von 1,2x gestartet. Das EBIT sei um 41% auf 51 Mio. EUR gefallen. Die entsprechende Marge habe sich auf 6,1% (VJ 9,7%) eingeengt. Belastungsfaktoren seien der Margendruck im Lackieranlagenbau, der Wegfall des Ergebnisbeitrags und Buchgewinns der verkauften Ecoclean-Gruppe und eine temporäre Produktionspause bei HOMAG aufgrund einer Software-Einführung gewesen.



Positiv sei am Kapitalmarkt der Verweis auf eine im Vergleich zum Gesamtjahr 2017 leicht verbesserte Ordermarge im Lackieranlagengeschäft aufgenommen worden. Eine deutlich über Vorjahr gesehene Projektpipeline dürfte Dürr hier eine selektive Oderannahme ermöglichen. Bei HOMAG würden der hohe Auftragsbestand und die intakte Marktnachfrage für eine deutliche Ergebnisverbesserung in den Folgequartalen sprechen.



Rückkehr zum Ertragswachstum ab Q2: Aufgrund der anspruchsvollen Vorjahresbasis rechne der Analyst in Q2 mit einer leicht rückläufigen Orderentwicklung. Eine Trendwende halte er aber in Q3 für wahrscheinlich. Getrieben durch HOMAG sollte der Umsatz und das EBIT in Q2 und in den Folgequartalen moderat zulegen können. Die EBIT-Marge erwarte der Analyst in Q2 auf dem Vorjahresniveau mit Aufwärtspotenzial in Q3 und Q4.









Unveränderter Jahresausblick für die Segmente und den Konzern: Der Analyst sehe den Konzern gut auf Kurs. Im Auftragseingang rechne er mit 3,95 Mrd. EUR (Ziel: 3,6 bis 3,9 Mrd. EUR) und im Umsatz mit 3,79 Mrd. EUR (Ziel: 3,7 bis 3,9 Mrd. EUR). In der EBIT-Marge schätze der Analyst 7,2% (VJ 7,7%, Ziel: 7,0 bis 7,5%), was zu 272 Mio. EUR führe. Die Markterwartung erscheine ihm hier mit 7,5% bzw. 288 Mio. EUR etwas zu optimistisch. An Einmalkosten berücksichtigen der Analyst in seiner Planung 19 Mio. EUR (Ziel: 15 bis 20 Mio. EUR). Seine Schätzung für den Gewinn je Aktie reduziere der Analyst um 11% auf 5,18 EUR.Infolge gesenkter Ertragsprognosen falle das aus einer Sum-of-the-Parts-Analyse abgeleitetes Kursziel des Analysten auf 93 EUR (105 EUR). Risiken für seinen Investmentcase: Absatzeinbruch im Fahrzeug- oder Möbelbau.Stefan Maichl, CFA und Investmentanalyst der LBBW, bestätigt sein "halten"-Rating für die Dürr-Aktie. (Analyse vom 01.06.2018)