Weitere Suchergebnisse zu "Dürr":

Dürr-Aktie: Holpriger Jahresstart - Aktie dennoch gefragt! Aktienanalyse

Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Dürr-Aktie: Holpriger Jahresstart - Aktie dennoch gefragt! Aktienanalyse

Der Anlagenbauer Dürr (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) hatte einen holprigen Jahresstart, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern sei im ersten Quartal wegen der schwächelnden Lackieranlagensparte um 15,4 Prozent auf 55,6 Mio. Euro gefallen. Der Umsatz sei um 5,6 Prozent auf 840,1 Mio. Euro zurückgegangen, was unter anderem am Verkauf der Ecoclean-Gruppe im Vorjahr gelegen habe. Die Dürr-Aktie sei dennoch gefragt gewesen. Zum einen sei die Vergleichsbasis relativ hoch gewesen. Zum anderen sehe sich Dürr trotz des verhaltenen Auftakts weiter auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Demnach solle der Umsatz nach angepassten 3,7 Mrd. Euro im Vorjahr zwischen 3,7 und 3,9 Mrd. Euro und die bereinigte EBIT-Marge zwischen 7,4 und 7,8 Prozent (Vorjahr: 7,5) landen, so die Experten vom "ZertifikateJournal".(Ausgabe 21/2018)

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link: https://www.zertifikatejournal.de/disclaimer/

Börsenplätze Dürr-Aktie:

XETRA-Aktienkurs Dürr-Aktie:

87,06 EUR +0,28% (30.05.2018, 16:29)

Tradegate-Aktienkurs Dürr-Aktie:

87,28 EUR +0,37% (30.05.2018, 15:52)

ISIN Dürr-Aktie:

DE0005565204

WKN Dürr-Aktie:

556520

Ticker-Symbol Dürr-Aktie:

DUE

NASDAQ OTC Ticker-Symbol Dürr-Aktie:

DUERF

Kurzprofil Dürr AG:

Dürr (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) ist ein weltweit führender Maschinen- und Anlagenbauer mit ausgeprägter Automatisierungskompetenz. Produkte, Systeme und Services des Konzerns ermöglichen hocheffiziente Fertigungsprozesse in unterschiedlichen Industrien. Neben der Automobilindustrie beliefert Dürr auch Branchen wie den Maschinenbau, die Chemie- und Pharmaindustrie und - seit der Übernahme der HOMAG Group AG im Oktober 2014 - die holzbearbeitende Industrie. Dürr verfügt über 92 Standorte in 31 Ländern. Im Jahr 2017 erzielte der Konzern mit 15.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 3,72 Mrd. Euro.

Der Konzern agiert mit fünf Divisions am Markt: Paint and Final Assembly Systems: Lackierereien und Endmontagewerke für die Automobilindustrie; Application Technology: Robotertechnologien für den automatischen Auftrag von Lack sowie Dicht- und Klebstoffen; Clean Technology Systems: Abluftreinigungsanlagen und Energieeffizienztechnik; Measuring and Process Systems: Auswucht- und Reinigungsanlagen sowie Montage-, Prüf- und Befülltechnik; Woodworking Machinery and Systems: Maschinen und Anlagen für die holzbearbeitende Industrie. (30.05.2018/ac/a/d)