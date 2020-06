Dt. Telekom kann Gewinn steigern

Das Geschäftsmodell der Deutschen Telekom hat sich in der Krise bewährt und sollte sich beim Aufflammen der Angst vor dem Coronavirus besser als die Benchmark entwickeln. Zumindest der Tochter T-Mobil US ist dieses Kunststück gelungen.

Die Neuinfektionen mit Covid-19 in den USA erreichen aktuell neue Rekordhochs, und die Märkte reagieren mit Verspätung negativ. Etwa 29 US-Bundesstaaten haben jetzt eine Reproduktionsrate von über 1. Dies signalisiert eine exponentielle Ausbreitung des Virus. In diesem Zusammenhang sticht die Erfahrung der Deutschen Telekom vom Q1 2020 heraus. Ihr Geschäftsmodell blieb in der Corona-Krise stabil und erzielt ein zweistelliges Ergebnisplus im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das Bereinigte EBITDA AL steigt um 10,2 Prozent auf 6,5 Milliarden Euro. Der Konzern sieht nur begrenzten Einfluss der Pandemie auf die Geschäftszahlen und konnte auch seine Jahresprognose bestätigen. Auch die virtuelle Hauptversammlung am 19. Juni 2020 unterstreicht die Stärke des Geschäftsmodells, nachdem 60 Cent Dividende je Aktie für das Jahr 2019 bestätigt wurden. Dies entspricht auf Basis des Schlusskurses vom Freitag einer Rendite von 3,9 Prozent.

Zum Chart

Trotz des robusten Geschäftsmodells in Zeiten der Pandemie musste auch die Telekom Federn lassen und verlor im vielzitierten Sell Off 36 % in der maximalen Ausdehnung. Ab Mitte März hat sich ein Aufwärtstrend ausgebildet, der sehr regelmäßig ausgeprägt ist. Aktuell wurde wieder eine Notierung erreicht, die dem Vorkrisenniveau entspricht. Der gestrige Abverkauf wurde von der Angst der Marktteilnehmer vor einer 2. Corona-Welle getrieben. Der Dax ging mit -3,43 % aus dem Handel. Dies fiel heftiger aus als bei der Telekom, die fast einen Prozentpunkt weniger verlor und mit dem Kurs bei 14,63 Euro schloss. Dass die Krisenfestigkeit vom Markt belohnt wird, ist am Kurs der Tochter T-Mobil US abzulesen. Hier notiert der Titel im Jahresvergleich bei über 40 % im Plus und hat den Sell Off schon weit hinter sich gelassen. Aktuell nähert sich der Telekom Kurs der Unterstützung bei 14,49 Euro an. Hält diese, dann verbleibt der Wert auch kurzfristig innerhalb des Aufwärtstrends. Mit einem 2020er KGV von 16,28, der Dividendenrendite von 3,9 % und dem robusten Geschäftsmodell sollte die Telekom mittelfristig an Wert gewinnen und das nächste Ziel bei 16,39 Euro ins Visier nehmen.

Deutsche Telekom (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 16,39 Euro Unterstützungen: 14,49 // 13,50 Euro

Strategie für steigende Kurse WKN: JC22KS

Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 2,83- 2,92 Euro

Emittent: JP Morgan Basispreis: 11,89 Euro

Basiswert: Deutsche Telekom KO-Schwelle: 12,49 Euro

akt. Kurs Basiswert: 14,63 Euro Laufzeit: Open End

Kursziel: 4,61 Euro Hebel: 5,2

Kurschance: + 65 Prozent Quelle: JP Morgan

Fazit Das Geschäftsmodell der Deutschen Telekom hat sich in der Krise bewährt und sollte sich bei einer "W"-Förmigen Erholung besser als die Benchmark Dax entwickeln. . Der Mini Future Long ( WKN JC22KS ) ermöglicht es dem Investor, mit einem Hebel von 5,2 von einem steigenden Kurs der Deutschen Telekom-Aktie zu profitieren. Der Abstand zur Stop-Loss-Barriere beträgt 2,20 Euro (15 Prozent). Der Einstieg in diese Strategie bietet sich unter der Beachtung eines Stoppkurses bei 13,59 Euro an. Beim Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 1,70 Euro. Das mittelfristige Ziel könnte bei 16,50 Euro liegen (4,61 Euro beim Mini Future). Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Idee beträgt 1,6 zu 1.Urheberrecht / Bildmaterial:

