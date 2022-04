Dt. Rohstoff AG: Ausbruchsversuch vertagt

von Manfred Ries

Dt. Rohstoff AG (Monatschart): Der Aufwärtstrend bleibt intakt.

Von Manfred Ries

Mittwoch, den 27. April 2022

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe; Emerging Markets und Devisen? An den Commodities führt auch zur Wochenmitte hin kaum ein Weg vorbei; sprich: es geht um das Thema …

…Rohstoffe! Und hier, konkret, um den Aktienwert Deutsche Rohstoff AG (WKN: A0XYG7). Schlusskurs der Deutsche Rohstoff AG am Mittwoch, 27. April 2022 an der Heimatbörse in Frankfurt (Xetra-Basis): 25,90 EUR (-0,4%).

Die Company. Die Deutsche Rohstoff AG ist eine deutsche Holdinggesellschaft für Rohstoff- und Bergbauunternehmen mit Firmensitz in Mannheim. Das Unternehmen entwickelt und betreibt verschiedene Tochterunternehmen und Standorte in Deutschland, den USA, Kanada und Australien. Die Marktkapitalisierung von ~129 Mio. EUR ist relativ überschaubar; etwaige Orders sind grundsätzlich limitiert zu erteilen! ~87 Prozent der umlaufenden Aktien befinden sich im Streubesitz.

Die Hintergründe. Die Deutsche Rohstoff AG will für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 eine Dividendenzahlung von 0,60 EUR je Anteilsschein vorschlagen! Dies wurde am Dienstag bekannt. Basierend auf den aktuellen Kurs von 25,90 EUR entspricht dies einer Dividendenrendite von aktuell 2,3 Prozent. Für 2019 und 2020 gab es eine Dividenden-Nullrunde für die Anteilseigner. Den Aktionären wird offenbar die Möglichkeit eingeräumt, die Dividende in Form von neuen Aktien zu beziehen.

Die Ausgangslage. Die Kursmarke ~30/31 EUR ist bei der Dt. Rohstoff AG als harter Widerstand nach oben zu betrachten; davon zeugt abgebildeter Monatschart. Dieser Resistance lässt sich bis ins Jahr 2013 zurückverfolgen. Der Börsengang der Dt. Rohstoff AG erfolgte übrigens im Jahre 2010. Die Kurse konsolidieren aktuell auf relativ hohem Niveau und zeigen sich dabei als relativ solide unterstützt. Im Rahmen der jüngsten Korrektur/Konsolidierung wurde die zuvor gesehene, überkaufte Marktsituation neutralisiert – davon spricht der DIX-Indikator unterhalb des Chartbilds.

Wie geht es weiter? Ein selbstbewusster und nachhaltiger Break out über die Kursmarke von 31 EUR wäre im Falle der Dt. Rohstoff AG positiv zu bewerten und käme grundsätzlich einem Kaufsignal gleich – sofern dann auch die weiteren Rahmendaten passen! Der laufende Handelsmonat zeigte sich bislang schwach; weitere Kursverwerfungen sollten einkalkuliert werden; der Bereich ~22 EUR könnte sich dabei als potenzieller Support erweisen – ein Fall auch für eine ausführliche Beschreibung in der Wochenausgabe meines Börsenbriefes Optionsscheine Expert Trader©.

Soweit für den heutigen Handelstag. Ich wünsche Ihnen einen guten Wochenverlauf – bleiben Sie gesund und trading-fasziniert!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

