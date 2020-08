Dt. Post profitiert vom Onlinehandel

Die Deutsche Post AG konnte beträchtlich von der Zunahme des Onlinehandels in der Corona-Phase profitieren und ihre Gewinne steigern. Dies wurde nach dem Sell Off auch von den Marktteilnehmern aufgegriffen, die aktuell den Kurs in Richtung All Time High hieven.

Die Deutsche Post gehört zu jenen Firmen, die vom coronabedingten Digitalisierungsschub profitieren konnten. Weil Kunden aus Furcht vor einer Ansteckung die Geschäfte meiden und Einkäufe online tätigen, transportiert der Konzern derzeit ein Viertel mehr Pakete als im Vorjahr. Als Folge stieg das EBIT im Q2 2020 auf 912 Millionen Euro, was einer Steigerung um rund 19 % im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht. Von den 67 Analysten, die die Deutsche Post im Fokus haben, raten auf Sicht der nächsten drei Monate 58 zum Kauf und 9 zum Halten der Aktie. Kein Analyst rät zum Verkauf des Papiers.

Zum Chart

Nachdem das Papier ein Beta von 1,02 aufweist, verlief der Corona-Sell-Off nahezu im selben Ausmaß wie bei der Benchmark DAX. Die Aktie der Deutschen Post verlor in der Spitze rund 41 % an Wert. In der darauf folgenden Erholung konnte sich die Aktie aber von der Benchmark absetzen und diese mit Stand 12. August um über 20 Prozentpunkte übertreffen. Die Deutsche Post operiert als Folge des Onlinebooms in einem Wachstumsmarkt und weist beim geplanten Gewinn fürs Jahr 2022 ein erwartetes KGV von 14 auf. Begreift man die Deutsche Post als Wachstumswert, erscheint die Aktie als günstig bewertet. Die Marktteilnehmer sehen das ähnlich und hieven den Wert ohne große Konsolidierung in Richtung All Time High bei 40,68 Euro. Die Luft wird zwar immer dünner und ein Rücksetzer immer wahrscheinlicher, trotzdem sollte das Papier das alte All Time High egalisieren.

Deutsche Post (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 37,70 // 40,68 Euro Unterstützungen: 34,63 // 32,09 Euro

Fazit

Die Deutsche Post AG konnte beträchtlich von der Zunahme des Onlinehandels in der Corona-Phase profitieren und ihre Gewinne steigern. Dies wurde nach dem Sell Off auch von den Marktteilnehmern aufgegriffen, die den Kurs in Richtung All Time High hieven.

Der Mini Future Long (WKN MC7MBA) ermöglicht es dem Investor, mit einem Hebel von 2 von einem steigenden Kurs der Aktie der Deutschen Post zu profitieren. Der Abstand zur Stop-Loss-Barriere beträgt 18,34 Euro (48,2 Prozent). Der Einstieg in diese Strategie bietet sich unter der Beachtung eines Stoppkurses bei 35,01 Euro an. Beim Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 1,62 Euro. Das mittelfristige Ziel könnte bei 42,00 Euro liegen (2,32 Euro beim Mini Future). Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Idee beträgt 1,3 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: MC7MBA

Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 1,92- 1,93 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 18,83 Euro

Basiswert: Deutsche Post AG KO-Schwelle: 19,73 Euro

akt. Kurs Basiswert: 38,18 Euro Laufzeit: Open End

Kursziel: 2,32 Euro Hebel: 2

Kurschance: + 20 Prozent Quelle: Morgan Stanley

