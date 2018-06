Droht bald ein unsanftes Erwachen?

Anleger sind am Kapitalmarkt, trotz der vergangenen Korrektur beim Dax, weiterhin verwöhnt von einem stabilen Umfeld. Von einer Änderung der Marktbedingungen mit schwerwiegenden Folgen will Niemand etwas hören. Auf dem Secular Forum von PIMCO kamen einige Experten zusammen und haben die Situation ausführlich analysiert. Sie raten dazu die Augen vor Veränderungen nicht zu schließen, um ein unsanftes Erwachen zu verhindern. Wer sich beim Dax absichern will, greift zum Put SE6YNG.

Wir wollen Ihnen die Ergebnisse und Erkenntnisse des Forums vorstellen:

Die Pimco-Experten gehen davon aus, dass das als Folge der sich zu Ende neigenden Nachkrisenzeit schwierigere Marktumfeld bei vielen Anlegern für ein unsanftes Erwachen sorgen wird. Der Moment ist gekommen, sich für künftige Gelegenheiten zu positionieren.

Radikale Veränderungen möglich

Zehn Jahre nach der Finanzkrise könnten die Weltwirtschaft und die Finanzmärkte in eine neue Phase mit möglicherweise radikalen Veränderungen eintreten, in deren Folge sich das kommende Jahrzehnt deutlich von dem vergangenen unterscheiden wird. Anleger, die davon ausgehen, dass die Zukunft der Phase nach der bislang letzten Finanzkrise ähneln wird, könnten eine Reihe von unangenehmen Überraschungen erleben. Die Pimco-Experten möchten hingegen auf die künftigen Herausforderungen vorbereitet sein und sich in einer Position befinden, in der sie offensiv handeln können, wenn diese Überraschungen Realität werden sollten.

Das globale Umfeld nach der Finanzkrise war geprägt von finanzieller Repression (durch Regulierung und dominierende Zentralbanken), überwiegend passiver oder restriktiver Fiskalpolitik, schwachem Produktivitäts- und Reallohnwachstum, einer niedrigen Inflation, weitgehend ungehemmten Handels- und Kapitalströmen sowie einer niedrigen makroökonomischen Volatilität und geringen Marktschwankungen. Der globale Gesamtschuldenstand ist unterdessen weiter angestiegen.

Die Experten erwarten langfristig ein völlig anderes makroökonomisches Umfeld, was auch immer geschieht. Bedeutende Änderungen sind bereits im Gange: Die Gewichtung der Geld- und Fiskalpolitik verändert sich mit dem Rückzug der Zentralbanken und der expansiveren Fiskalpolitik, die Diskussionen über eine stärkere Regulierung schwenken vom Finanzsektor auf den Technologiesektor um, und Wirtschaftsnationalismus sowie -protektionismus befinden sich auf dem Vormarsch.

Tägliches Börsenwissen liefert der Onemarkets Blog von der Hypovereinsbank. Den Blog finden Sie hier.

Ein deutlicher Anstieg des Produktivitätswachstums infolge einer endlich zunehmenden Verbreitung neuer Technologien über höhere Unternehmensinvestitionen wäre ein Weg, wie die Realwirtschaft der Flaute nach der Krise dauerhaft entkommen könnte. Ein größeres potenzielles Wachstum dürfte allerdings auch zu höheren Realzinsen führen.

Ein anderes Szenario, das während (oder nach) der nächsten Rezession eintreten könnte, die die Pimco-Experten irgendwann in den nächsten drei bis fünf Jahren erwarten, ist eine im bisherigen Vergleich radikalere populistische Gegenreaktion. Im Rahmen einer solchen Entwicklung wären verschiedene Folgen denkbar: eine massive Umverteilung von Einkommen und Reichtum, ein aggressiverer Protektionismus, die Verstaatlichung von Schlüsselunternehmen oder gar Schlüsselindustrien oder Angriffe auf die Unabhängigkeit der Zentralbanken.

Zeit für einen langfristigen Ausblick

Anfang Mai fand das jährliche Secular Forum von PIMCO statt. Dabei lag der Schwerpunkt wie immer darauf, die maßgeblichen ökonomischen und politischen Kräfte zu ermitteln, die die Weltwirtschaft und die Finanzmärkte in den nächsten drei bis fünf Jahren prägen werden.

Um eine Grundlage für das diesjährige Forum zu schaffen, wurden zunächst kurz die Schlussfolgerungen des Secular Forum vom Mai 2017 zusammengefasst. Die Prognose lautete damals, dass die Weltwirtschaft auf längere Sicht fünf bedeutende Wendepunkte sowohl in Bezug auf die Richtung als auch das Ausmaß der Geld-, Fiskal-, Handels-, Geo- und Wechselkurspolitik durchlaufen würde.

In einem Umfeld unsicherer Stabilität (das Thema unseres Secular Forum 2016) würden diese fünf politischen Wendepunkte die Märkte auf die Probe stellen und möglicherweise zu einer Neubewertung der Risiken führen. Wenn man auf das vergangene Jahr seit dem Forum im Mai 2017 zurückblickt, ist es bereits in allen fünf Bereichen zu großen Veränderungen gekommen. Die wirtschaftlichen, geld- und geopolitischen Entwicklungen sowie die Veränderungen an den Finanzmärkten im vergangenen Jahr boten darüber hinaus reichlich Anlass zum Nachdenken und warfen wichtige neue Fragen im Hinblick auf den langfristigen und den extrem langfristigen Ausblick auf.

Im nächsten Teil, wollen wir Ihnen das ausführliche langfristige Basisszenario vorstellen.

Quelle: Pimco, eigene Recherche