Drohende Eskalation am Golf lässt Gold und Öl steigen

von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenNach dem Jahreshoch im Dax gönnen sich Anleger am Freitag eine Verschnaufpause. Nicht nur wegen des großen Verfalls - Auch wegen der Spannungen im US-iranischen Konflikt deutet vieles darauf hin, dass die Investoren vor dem Wochenende wieder verstärkt Vorsicht walten lassen könnten.Kaum ist man mal einen Tag nicht da, zündelt der selbsternannte größte Dealmaker aller Zeiten am Persischen Golf und zettelt einen Krieg an. Als so genannte Vergeltungsmaßnahme für den Abschuss eine US Spionagedrohne durch die Iranische Luftabwehr, hatte Trump seine Jets schon in der Luft – dann aber angeblich wieder zurückbeordert, bevor die erste Rakete abgeschossen wurde.Die Situation ist unklar – und brenzlig – die US Luftfahrbehörde verhängt ein Flugverbot über dem Persischen Golf.An den Finanzmärkten steigen die Preise für Öl und Gold. Der Dollar gibt deutlich nach.Heute ist kein gewöhnlicher Freitag. Heute ist einer von vier „Großen Verfallstagen“ – gerne auch medienwirksam als „Hexensabbat“ bezeichnet, weil die Kurse scheinbar unmotiviert hin und herspringen. Die Anlageprofis versuchen, durch große Transaktionen Kurse in die Ihnen genehmen Richtungen zu bewegen.Der Dax hat am Fronleichnam nach Anlegerfreundlichen Zinsaussagen der US Fed ein frisches Jahreshoch markiert mit 12.438 Punkten.Die Adidas -Tochter Reebok gilt als Problemfall - nun meldet Basketball-Legende Shaquille O'Neal Interesse an der Marke an. Er kritisiert Adidas, man hätte zu wenig für Reebok getan. O’Neal ist als Geschäftsmann an diversen Unternehmen beteiligt.Anleger haben sich um die Aktien des Bürokommunikations-Dienstes Slack gerissen. Der Kurs schoss zum Handelsstart am Donnerstag um rund 50 Prozent in die Höhe und eröffnete bei 38,5 Dollar. Der Referenzkurs war am Vorabend auf 26 Dollar festgesetzt worden.Gold steigt weiter. Der Preis für eine Feinunze lag in der Spitze 1411 US-Dollar. Das ist der höchste Stand seit September 2013. Das hat mehrere Gründe: Die angekündigte Zinswende in den USA, der schwächelnde Dollar und die drohende Eskalation am Persischen Golf.Gold gilt vielen Anlegern als sicherer Rückzugsort in unruhigen Zeiten.Die Kryptowährung Bitcoin setzt ihre Rally fort. In der Nacht Kurs um knapp fünf Prozent bis auf gut 9800 Dollar und damit den höchsten Stand seit dem Frühjahr 2018. Seit dem Zwischentief im Dezember legte der Kurs um mehr als 200 Prozent zu. Von ihrem Rekordhoch von 20 000 Dollar, das Ende 2017 erreicht wurde und dem ein heftiger Absturz folgte, ist die Digitalwährung aber noch weit entfernt. Jüngste Preistreiber sind Pläne von Facebook , eine eigene Digitalwährung aus der Taufe zu heben, den "Libra".Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.