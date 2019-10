Dritte Leitzinssenkung der Fed in Folge

Die Fed hat in ihren letzten drei Notenbanksitzungen jeweils den Leitzins gesenkt. Bei der Notenbanksitzung am Mittwoch beschloss das Federal Open Market Commitee, den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte in eine Bandbreite von 1,5 % bis 1,75 % zu senken. Zu diesem Zinssatz können sich die amerikanischen Banken Gelder untereinander verleihen, um ihren Mindestreserveverpflichtungen bei der Fed nachzukommen.Waren die Begründungen für die Zinssenkungen im Juli und September hauptsächlich die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China und der drohende Brexit, haben sich diese belastenden Faktoren etwas aufgehellt. Ein Abkommen mit China könnte gelingen, ebenso sind die Risiken eines harten Brexits gesunken. Daher stellt sich die Frage, wieso die Fed nochmals die Leitzinsen gesenkt hat. Vielleicht kam die Notenbank indirekt den laufenden Forderungen von US-Präsident Donald Trump entgegen, einer weiteren Lockerung der Geldpolitik nachzukommen. Trump erhofft sich durch eine gute Konjunktur Rückenwind für die nächste Präsidentschaftswahl in knapp einem Jahr. Fed-Chef Jerome Powell gab jedoch eindeutig zu verstehen, dass die Fed in nächster Zeit nicht an der Zinsschraube drehen will. Die Arbeitslosigkeit ist auf ein 50-Jahrestief gefallen und ein Preisauftrieb ist gegenwärtig auch nicht zu verzeichnen.Die japanische Zentralbank hingegen nahm keine Änderung ihrer Zinspolitik vor. Sie belässt den kurzfristigen Einlagenzins für Geschäftsbanken bei -0,1 %. Sie sieht jedoch Potenzial, den kurzfristigen Einlagenzins weiter zu senken, da sie die Inflationsprognose für das laufende Fiskaljahr von 1 % auf 0,7 % Prozent gesenkt hat. Sollten die wirtschaftlichen Risiken in anderen Volkswirtschaften zunehmen, hätte die Notenbank somit Spielraum, die Geldpolitik weiter zu lockern, um die japanische Konjunktur aktiv zu stützen.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.