Drillisch – sagenhaftes Kursziel

100 Prozent Kurspotenzial. Das ist nicht, was man bei unserer Zertifikateauswahl auf Drillisch erwarten kann. Wir haben Ihnen für 15 Prozent Seitwärtsrendite einen Discounter herausgesucht – WKN. Kaufenswert. Das Analysehaus Jefferies geht viel viel weiter. Man hat das Kursziel für 1&1 Drillisch vor Zahlen von 73 auf 72 Euro gesenkt und die Einstufung auf “kaufen” belassen. Die Aktie notiert bei halb so viel in Kursen gesprochen. Er rechne mit einer nur moderaten Beschleunigung des Neukundenzuwachses im dritten Quartal, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer vorliegenden Studie. Er halte die Sorgen um die kurzfristigen Aussichten aber für übertrieben. United Internet und 1&1 Drillisch blieben gut für zukünftiges Wachstum positioniert.Solche Analysen sind immer wieder spannend zu lesen und auch zum Kopfschütteln. Denn sie bringen eigentlich nichts, außer den Fakten. Das Kursziel ist oft völlig aus der Luft gegriffen. Wer realistische Ziele will und ein Depot, das sich über Jahre bewährt hat, 2018 im Plus liegt – der abonniert unseren Exklusivbereich.

