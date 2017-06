Drillisch-Calls mit 59%-Chance bei Kursanstieg auf 55,68€

Laut Analyse von UBS KeyInvest TrendRadar brach der Kurs der Drillisch-Aktie, ISIN: DE0005545503, am 19.6.17 aus einem fallenden Dreieck nach oben hin aus. Das nächste kurzfristig zu erreichende Kursziel errechnet sich nun bei 55,68 Euro. Bei 52,58 Euro sollte ein SL-Limit angebracht werden.

Wer beim aktuellen Drillisch-Aktienkurs von 53,73 Euro davon ausgeht, dass der Aktienkurs in den nächsten 10 Tagen das Kursziel von 55,68 Euro erreichen wird, könnte die Veranlagung in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 55 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Drillisch-Aktie mit Basispreis bei 55 Euro, Bewertungstag 11.9.17, BV 0,1, ISIN: CH0341447297, wurde beim Aktienkurs von 53,73 Euro mit 0,19 – 0,20 Euro gehandelt.

Legt der Kurs der Drillisch-Aktie in den nächsten 10 Tagen auf 55,68 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf 0,27 Euro (+35 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 52,16 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Drillisch-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 52,16 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MF2FF62, wurde beim Aktienkurs von 53,73 Euro mit 0,19 – 0,22 Euro taxiert.

Gelingt der Drillisch-Aktie in den nächsten Tagen der Sprung auf die Marke von 55,68 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,35 Euro (+59 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 48,798 Euro

Für Anleger mit höherem Sicherheitsbedürfnis könnte auch der UBS-Open End Turbo-Call auf die Drillisch-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 48,798 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UW8CWY0, interessant sein. Beim Drillisch-Aktienkurs von 53,73 Euro wurde der Turbo-Call mit 0,51 – 0,52 Euro quotiert.

Wenn sich der Kurs der Drillisch-Aktie in den nächsten Tagen auf 55,68 Euro erhöht, dann wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,68 Euro (+31 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Drillisch-Aktien oder von Hebelprodukten auf Drillisch-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek