Dreistellige Renditen – Inliner machen es möglich

Der direkte Vorfahre des DAX ist der Index der Börsenzeitung. Der sich wiederum entwickelte 1981 aus dem Hardy Index, den das Bankhaus Hardy & Co seit 1959 herausgab. Der Hardy-Index war von Beginn an ein Laufindex. Was heute selbstverständlich ist, war damals ein Novum: Während der Handelszeit wurde der Hardy-Index mehrmals neu berechnet. Anfänglich lag das Intervall noch bei 30 Minuten. Bei anderen Indizes wurde das Ergebnis erst nach Handelsschluss veröffentlicht. Bei den geringen Intraday-Kursbewegungen war das verkraftbar. Als die Berliner Privatbank Anfang der 80er Jahre in Schieflage geriet, und ihre Filialen schloss, war das Ende des Hardy-Index besiegelt.

Mit der Hardy-Bank fing alles an

Die Börsenzeitung nahm sich dem Index an und führte ihn unter dem Namen BZ-Index weiter. Wie später im DAX führte der Index die 30 größten börsennotierten Unternehmen und wurde als Performance-Index berechnet. Federführend für die Berechnung war damals Frank Mella. Als 1987 ein repräsentativer Börsenindex für Deutschland zur Debatte stand, wurde er mit der Evaluation beauftragt. Die entscheidenden Akteure waren damals die Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Wertpapierbörsen, die Frankfurter Börse und die Zeitung Mellas, die Börsenzeitung. Kritiker warfen Mella vor, dem DAX einen Turboeffekt verpasst zu haben.

Er verteidigt die Konstruktion bis heute: Die Re-Investition der Dividenden und Bezugsrechte sei natürlicher als sie wie bei einem Kursindex außen vor zu lassen. Den Namen bekam der DAX von Manfred Zaß, Vorstandsmitglied bei der damaligen DGZ und stellvertretender Vorsitzender der Frankfurter Wertpapierbörse. Keiner der beteiligten Akteure hegte einen Besitzanspruch und sicherte sich Markenrechte am Index, und so ging er als Marke an die Deutsche Börse über.

DAX bekommt Zuwachs

Die DAX-Familie wächst derweil munter weiter. Das jüngste Kind der Deutschen Börse ist der DAX-ex-Financials 30, ein Index der größten deutschen Unternehmen, die nicht der Finanzbranche angehören. Neben den bekannten Barometern MDAX, TecDAX und SDAX gibt es mittlerweile auch Strategieindizes wie den DivDAX oder den DAXplus-Export-Strategy-Index der ausschließlich exportstarke Unternehmen aufnimmt. Im Entry Standard Index finden sich junge Wachstumsunternehmen aus dem gleichnamigen Börsensegment wieder. Die Marke DAX steht nicht nur für den deutschen Markt - unter DAXglobal laufen Indizes für Sektoren und Länder weltweit. Seit der Übernahme von STOXX im Jahr 2010 ist das Indexangebot der Deutschen Börse AG auf über 8600 Indizes angewachsen.