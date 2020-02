Dreimal Wasserstoff-Aktien an der Spitze

Zwischen den Wasserstoff-Aktien gab es gestern einen spannenden Dreikampf, welche an der Börse Stuttgart am meisten gehandelt wurden. Gegen Mittag lag die norwegische Nel ASA an der Spitze. Der in Norwegen ansässige Konzern ist in der Herstellung, Verteilung und Speicherung von erneuerbaren Energien tätig. Die Aktie notierte gegen Mittag bei 1,49 Euro mit knapp 5 % im Plus.



An zweiter Stelle folgte die kanadische Ballard Power. Die Aktie des Brennstoffzellenherstellers zeigte sich sehr volatil. Im Tageshoch notierte die Aktie bei 14,30 Euro, bevor Gewinnmitnahmen die Aktie gegen Mittag auf ein Niveau von ca. 13,- Euro drückte.

An dritter Stelle folgte das schwedische Unternehmen PowerCell. Der Brennstoffzellenhersteller zeigte sich ebenfalls sehr volatil. Im Tageshoch kletterte die Aktie bis auf ein Niveau von 32,75 Euro, bevor sie abgab und gegen Mittag bei knapp 31 Euro notiert. EUWAX







