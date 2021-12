Drei US-Dollar-Anleihen von Ecolab

Ecolab, ein amerikanischer Anbieter von Reinigungs- und Hygienesystemen, emittiert drei neue Anleihen mit Laufzeiten zwischen 2027 und 2051. Die erste Anleihe ( WKN A3KZ13 ) weist bei einer Fälligkeit zum 01.02.2027 ein Emissionsvolumen von 500 Millionen US-Dollar auf. Hier zahlt Ecolab seinen Gläubigern einen Kupon von 1,65%.Die zweite Ecolab-Anleihe ( WKN A3KZ14 ) läuft bis zum 01.02.2032 und verfügt über ein Emissionsvolumen von 650 Millionen US-Dollar. Für die längere Laufzeit erhalten Anleger auch eine höhere Verzinsung von 2,125%. Bei beiden genannten Anleihen finden die Zinszahlungen im halbjährlichen Turnus und erstmalig am 31.07.2022 statt.Die dritte Anleihe ( WKN A3KZ15 ) wird sogar erst am 15.12.2051 fällig. Bei dieser 30-jährigen Anleihe beträgt das Emissionsvolumen 850 Millionen US-Dollar. Dabei zahlt Ecolab eine jährliche Verzinsung von 2,70%, die ebenfalls im halbjährlich Turnus erfolgt, erstmalig aber am 15.06.2022 ausbezahlt wird.Alle drei Ecolab-Anleihen weisen einen Mindestbetrag der handelbaren Einheit von 2.000 US-Dollar in kleinsten handelbaren Einheiten von 1.000 US-Dollar auf. Moody‘s vergibt für Ecolab ein A3 Rating. Ecolab kann die Anleihen vorzeitig kündigen.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.