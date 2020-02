Drei Mal ausschließlich Käufe in Derivaten

Der Derivate-Trend aus den letzten Tagen setzt sich fort: Auch am Donnerstag handeln die Stuttgarter Anleger einen klassischen Call-Optionsschein auf RWE (WKN MC6EH3). Wie in den vergangenen Tagen sind ausschließlich Käufer in dem Optionsschein zu finden. Die RWE-Aktie notiert heute 0,75 % höher bei 31,74 Euro.

Die Anleger an der EUWAX handeln heute sehr stark einen Call-Optionsschein auf Microsoft (WKN KA00QF). Auch bei diesem klassischen Optionsschein sind vor allem Käufe zu beobachten, dabei handelt es sich unseren Händlern zufolge um eine Empfehlung. Microsoft notiert mit 1,60 % im Plus bei 165,12 Euro.

Zu guter Letzt: Auch bei einem Knock-out-Call auf SAP finden sich am Donnerstag in Stuttgart ausschließlich Käufer (WKN MC06V0). Das nach Marktkapitalisierung wertvollste deutsche Unternehmen notiert heute unverändert bei 124,50 Euro.







