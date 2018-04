Drei Gründe, warum Value-Titel derzeit attraktiv sind

Die Experten von J.P. Morgan Asset Management sind überzeugt, dass Value-Titel zurück in den Anlegerfokus rücken sollten. „Nach der außerordentlichen Erholung der Substanzwerte in der zweiten Jahreshälfte 2016 blieben sie im letzten Jahr hinter den Erwartungen zurück. Jetzt sehen wir aber, dass sich bei verschiedenen Faktoren die Vorzeichen geändert haben“, betont Karsten Stroh, Produktexperte für europäische Aktien bei J.P. Morgan Asset Management. Für Anleger haben wir den Capped-Bonusundin unsere Auswahl genommen…

Frische DAX-Inliner mit Fokus Absicherung: HX0UYZ und HX0UZ1

Der Experte erläutert, dass 2017 der zunächst niedrige Ölpreis, ein verschärfter Wettbewerb sowie regulatorischer Druck die Sektoren Energie und Telekommunikation belasteten, die zusammen mehr als 20 Prozent des Value-Index ausmachen. Dass zudem der Aufwärtstrend der Anleiherenditen gebremst wurde, war besonders für Finanzwerte schwierig – und diese machen mit mehr als einem Drittel den größten Indexanteil aus. „Nach gut einem Jahr lässt sich bei diesem strukturellen Gegenwind eine Umkehr feststellen“, unterstreicht Stroh. So habe sich der Energiesektor in den letzten Monaten überdurchschnittlich entwickelt, vor allem wegen der höheren Ölpreise. Auch die Anleiherenditen steigen von ihrem Tief im Sommer 2016 allmählich wieder an. „Sollten beide Trends anhalten, könnten sich – selbst wenn alle anderen Faktoren gleich bleiben – Value-Titel wieder überdurchschnittlich entwickeln“, so Stroh. Da der Value-Index relativ zum Growth-Index nach wie vor auf einem niedrigem Niveau liegt, bleibt laut dem Experten noch viel Spielraum für weitere Wertsteigerungen. Und gleich mehrere Faktoren tragen nach Ansicht von Stroh dazu bei, diesen Aufholprozess zu verstärken:

Drei Faktoren pro Value

Erstens bleibt die Spanne der relativen Bewertung zwischen dem MSCI Europe Value Index und dem MSCI Europe Growth Index weiterhin groß. Das weist auf eine sehr ausgeprägte Bewertungslücke zwischen den günstigsten und den am höchsten bewerteten Aktien hin: „Substanzaktien werden noch immer mit einem Abschlag gegenüber Wachstumstiteln gehandelt und die Ausprägung ist weiterhin annähernd auf dem Niveau wie während der Eurokrise in den Jahren 2012 und 2013“, erklärt der Experte.

Über ActivTrades können Sie sowohl die Demo testen, als auch bei dem Online-Broker direkt ein Konto eröffnen. Schauen Sie dazu einfach mal auf deren Webseite vorbei…

Zweitens besteht diese Dispersion derzeit nicht nur zwischen den verschiedenen Sektoren, sondern was noch entscheidender ist, auch innerhalb der Sektoren. Zum Beispiel bietet der Automobilsektor derzeit ein Forward-Kurs-Gewinn-Verhältnis (d.h. auf Basis der Gewinnerwartungen für die kommenden 12 Monate) von 7 im Vergleich zu Software und Dienstleistungen, das bei dem 20-fachen liegt. Innerhalb des Automobilsektors wiederum hat Fiat derzeit ein Forward-KGV von 5 gegenüber Ferrari mit 31. „Die Streuung innerhalb der Sektoren ist heute größer als im Sommer 2016, also bevor die große Value-Rallye begonnen hat“ unterstreicht Stroh. „Angesichts eines solch niedrigen Niveaus im Value-Index im Vergleich zur eigenen Historie verbunden mit dieser breiten Streuung, die stets einen Treiber für die Wertentwicklung darstellte, erwarten wir eine Verringerung der Bewertungslücken zwischen und innerhalb von Sektoren.“

Neben Inlinern finden Sie in unserer Produktauswahl-Liste viele Anlageideen auf verschiedenste Basiswerte mit hohen Renditechancen. Aber Achtung: Auch Transaktionsgebühren haben normalerweise große Auswirkungen auf Ihre Rendite. Günstig handeln können Sie Wertpapiere beim Onlinebroker DeGiro.

Weitere Veränderungen sollten sich positiv für Value-Aktien bemerkbar machen. Karsten Stroh erläutert: „Im Allgemeinen sind Value-Aktien Unternehmen, die in der Vergangenheit wenig im Anlegerfokus standen, da sie strukturelle Probleme hatten und den Markt über einen längeren Zeitraum mit ihren Gewinnmeldungen enttäuschten. Deshalb werden sie zu einer günstigen Bewertung gehandelt. Aber gerade jetzt erleben wir, dass die meisten Value-Sektoren vierteljährlich Gewinnsteigerungen erzielen und die Markterwartungen übertreffen. Auf der anderen Seite ist zu beobachten, dass eine Reihe von Wachstumssektoren anfängt, Gegenwind zu spüren, was zu Herabstufungen der Gewinnerwartungen führt.“ Er ergänzt: „Wenn die aktuellen Trends anhalten, sollte sich ein Investment in europäische Value-Titel nach dem leichten Durchhänger im Jahr 2017 auszahlen. Nach der langjährigen Dominanz von Wachstumswerten sollten Anleger ihre Anlagestrategie auf diese Gegebenheiten anpassen.“

Quelle: J.P Morgan, eigene Recherche