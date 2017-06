„Dramatische Beschleunigung“ – PANTALEON Entertainment mit wegweisendem China-Deal

Die börsennotierte PANTALEON Entertainment AG (ISIN DE000A12UPJ7) hat über ihre 100-prozentige Tochtergesellschaft PANTAFLIX eine strategische Partnerschaft mit dem chinesischen Medienmogul Bruno Wu unterzeichnet. Ziel: Die Implementierung eines globalen Video-on-Demand (VoD)-Systems. „Der globale Rollout von PANTAFLIX läuft auf Hochtouren und wird durch unsere China-Aktivitäten noch weiter befeuert. In China gibt es keinen Partner, der uns besser zum Markteintritt verhelfen könnte, als Bruno Wu, der als als größter Dealmaker Chinas in Hollywood gilt“, erklärt PANTALEON-CEO Dan Maag im Exklusivinterview mit financial.de. „Unsere PANTAFLIX-Technologie passt perfekt zum massiv vorhandenen Content und den beeindruckenden Marktzugängen der Unternehmensgruppe von Bruno Wu“, ist Maag überzeugt.

Hoher Bedarf an VoD-Content

PANTAFLIX und die Sun Seven Stars Media Group von Bruno Wu halten jeweils 50 Prozent Anteile an einer Holding, unter der eine operative 100%-Tochter entsteht. Diese wird ihren Sitz in Deutschland haben und über Standorte in China und den USA verfügen. „Mit Bruno Wu haben wir einen sehr finanzstarken Partner an unserer Seite. Die in Hongkong beheimatete Redrock Capital, der Investitionsarm der Unternehmensgruppe, ist direkt am Joint Venture beteiligt und übernimmt künftige Investitionsthemen“, erläutert Maag.

Dabei sieht er auch weltweit großes Potenzial für Business-to-Business(B2B)-Lösungen. Da trifft es sich gut, dass die Unternehmensgruppe von Bruno Wu bedeutende Verträge mit Telekommunikationskonzernen, Fernsehsendern oder auch Betreibern von Hochgeschwindigkeitszügen und Telekomausrüstern geschlossen hat, die über entsprechende Kundenzugänge verfügen und bei denen gegenwärtig ein hoher Bedarf an VoD-Content entsteht.

„Erste Kampagnen mit hochkarätigen Partnern“

Durch Video-on-Demand befindet sich die Unterhaltungsindustrie im Umbruch, weg vom linearen Fernsehen und hin zu digital auf Abruf konsumierbaren Inhalten. „Dieser Trend ist unumkehrbar und lässt Platz für neue Marktteilnehmer wie PANTAFLIX. Als Nächstes stehen hier die geografische und technologische Erweiterung der Reichweite an, die in den kommenden Wochen abgeschlossen werden dürfte. Mit hochkarätigen Partnern bereiten wir auch die ersten Kampagnen vor, so dass wir im Jahresverlauf viele Millionen Kunden erreichen dürften“, so der PANTALEON-CEO im Interview mit Financial.de.

Bei der internationalen Expansion von PANTAFLIX erhält Maag seit dem 1. Mai Unterstützung von seinem neuen Vorstandskollegen Stefan Langefeld, einem Top-Manager, der zuvor bei Apple als iTunes Head of TV and Movies Central and Eastern Europe das Videobusiness von Apple in über 60 Ländern einschließlich Deutschland, Russland, Afrika, dem Mittleren Osten und Indien ausrollte. „Sein Netzwerk und seine Erfahrung aus dem nach Börsenwert größten Konzern der Welt sind wirklich beeindruckend und beschleunigen die Entwicklung von PANTAFLIX noch einmal dramatisch“, so Maag gegenüber Financial.de.

Amazon ordert zweite Staffel der VoD-Serie ‚You are Wanted‘

Aber auch im Produktionsbereich läuft es rund für PANTALEON. „Unser hochprofitabler Produktionsbereich bildet historisch gesehen das Rückgrat unserer Gesellschaft. Aufgrund unserer Erfolge – zuletzt des weltweiten Rekordstarts unserer VoD-Serie ‚You are Wanted‘ für Amazon – verzeichnen wir hier ein großartiges Wachstum“, so der Produzent und Konzernlenker im Interview. Bereits kurzfristig nach dem Start der ersten Staffel hat Amazon eine neue Staffel geordert, die noch im laufenden Jahr von PANTALEON produziert werden wird. Auch mit weiteren spannenden Projekten, die im laufenden Jahr für Kino und TV produziert werden, sowie dem mit Spannung erwarteten Kinostart der Komödie von Til Schweiger und Matthias Schweighöfer im letzten Quartal dieses Jahres sieht sich Maag für dieses Jahr auch im Produktionsbereich „voll auf Rekordkurs“.

Parallel dazu will PANTALEON die Kommunikation mit dem Kapitalmarkt intensivieren. So plant die Gesellschaft eine Vielzahl von Aktivitäten, beispielsweise wird Ende Juni PANTAFLIX erstmals live amerikanischen Investoren in New York im Rahmen einer Roadshow vorgestellt. „Wir sehen hier großes Interesse an unserem Unternehmen und nun wird es höchste Zeit, unser Produkt vorzustellen und die US-Investoren aus erster Hand zu informieren“, erläutert Maag, der ehrgeizige Ziele hat: „Selbst wenn nur ein Teil der Themen aufgeht, an denen wir gerade arbeiten“, sieht er die Entwicklung zu einem führenden europäischen Medienunternehmen vorprogrammiert.