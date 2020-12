Drama bei BioNTech, Moderna und Co [...]

Weitere Suchergebnisse zu "Moderna":

Liebe Leser,

gestern Abend habe ich mir eine kleine Auszeit gegönnt und bin erst Stunden später an den Bildschirm zurückgekehrt. Verwundert rieb ich mir die Augen: BioNTech büßte mehr als 11 % ein. CureVac verlor und Moderna ging gleich mit -14 % baden. Was ist da los?

Impfstoffe: Das war klar

Die Impfstoffhersteller sind massiv unter Druck geraten. Die Kurse schlingern seit Tagen und krachen nun zusammen. Das passt im Grunde nicht zum Bild, das am Markt entstanden ist.

Denn die Impfstoffe werden jetzt a) verimpft oder b) künftig verimpft (Moderna). Die Zulassung anderer Impfstoffe steht zudem direkt im Raum. Warum verlieren die Kurse der betreffenden Unternehmen ausgerechnet jetzt?

Ich habe einige Male beschrieben, dass jede ungünstige Nachricht hier schnell die Luft rauslassen kann. Jetzt scheint es für einige Tage, vielleicht auch nur Stunden so weit zu sein. Denn für BioNTech gab es bei den ersten Impfungen in Deutschland Pannen.

Das halte ich weder für bedenklich, noch für unnormal. In einem Fall haben die Angestellten eines Pflegeheims beispielsweise die fünffache Menge an Impfstoff erhalten. Wir werden am Ende des ersten Quartals mehr als 5 Millionen Menschen geimpft haben. Ob dies nun gewünscht – oder von Kritikern verdammt – wird, spielt zunächst keine Rolle.

An den Märkten wird die Mehrheit der Analysten schnell merken, dass die Impfstoffe in höchster Anzahl verabreicht werden. Kleinere Anfangspannen haben mit den berühmten Nebenwirkungen zunächst nichts zu tun.

Andere schlechte Nachrichten, deretwegen der Kurs hätte zusammen fallen können, gab es nicht. Oder jedenfalls sehe ich dies nicht. Die Produktion ist noch nicht voll angelaufen – das war zu erwarten. Die Politik besteht zudem darauf, möglichst in Lizenz produzieren lassen zu dürfen, um die Herstellung zu beschleunigen.

Dies wäre in den Augen der Kritiker offenbar eine Art von Enteignung. Die Patente sind kostbar. Allein: Ich gehe davon aus, dass BioNTech dafür entschädigt würde. Kurz und gut: Der Rückschlag, der sich dann auch bei den anderen Herstellern zeigte, ist wie die Rally vorher übertrieben.

Die kurzfristige Spekulation hat hier gesiegt. Darauf setze ich ohnehin nicht. Es ist und bleibt klar, dass die Impfstoffhersteller nicht allesamt verdienen können. Auf der anderen Seite gibt es keinen Hinweis darauf, dass die bislang führenden Unternehmen schnell zusammenbrechen würden.

Wenn Sie sicher gehen möchten, setzen Sie weiterhin auf jene Unternehmen, die von der Entwicklung generell profitieren. Klassiker sind und bleiben die Reiseunternehmen. Ein Geheimtipp sind aus meiner Perspektive die Kreditkartenunternehmen. Je mehr Handel – auch stationär – stattfindet und je mehr gereist wird, desto mehr Geschäft werden die wieder machen.





