Draghis Aussagen zur Inflation sorgen für Bewegung am Rentenmarkt

EZB-Chef Mario Draghi sorgte bereits zu Beginn der Woche für Bewegung am Rentenmarkt: Bei einer Anhörung vor dem Währungsausschuss des Europaparlaments sprach er am Montag ungewohnt deutlich von Anzeichen für eine steigende Inflation im Euroraum. Er sehe einen „relativ heftigen Anstieg“ einzelner Inflationskomponenten wie der Tariflöhne. Die Aussagen beflügelten Spekulationen über eine schnellere Straffung der Geldpolitik, wodurch die Kurse europäischer Staatsanleihen unter Druck gerieten und die Renditen deutlich anstiegen.

Nach den Aussagen von Draghi zur Inflation fiel der Euro-Bund-Future am Montag um 0,48 Zähler auf 158,29 Prozent. Die Rendite der zehnjährigen deutschen Benchmark-Anleihe kletterte auf ein 15-Wochen-Hoch bei 0,51 Prozent. Am Dienstag blieben die Kurse deutscher Bundesanleihen weiter unter Druck, der Euro-Bund-Future markierte ein Wochentief bei 157,77 Prozent. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe erreichte in der Spitze 0,54 Prozent. Zur Wochenmitte konnten die Kurse wieder leicht zulegen. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe ging am Mittwoch bis auf 0,51 Prozent zurück. Auch am Donnerstag legten die Kurse weiter zu.