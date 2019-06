Draghi löst Kursfeuerwerk aus

Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenMario Draghi signalisiert den Märkten eine extrem lockere Geldpolitik und löst damit ein echtes Kursfeuerwerk aus. Siltronic warnt erneut vor weniger Gewinn, Vapiano schlingert knietief in finanziellen Problemen und der Kryptohype hat mit Ripple und MoneyGram einen weiteren Höhepunkt gefunden.Der Dax trat zum Handelsauftakt zunächst weiter auf der Stelle und folgt den US Vorgaben. Dann aber schlugen die Japanischen Vorgaben durch, und der Dax rutscht zurück auf 12.000 Punkte. Dann kam aber wieder Schwung in den Markt:Die Rede von Mario Draghi in Portugal – der Wirtschaft notfalls unter die Arme zu greifen – wirkt wie ein Stimulus und erinnert an die markigen Worte zur Eurororettung am Scheitelpunkt der Finanzkrise. Der Dax haussiert daraufhin – die Renditen der europäischen Anleihen sinken auf Rekordtiefs.Auch das morgige Fed-Treffen hat Potential, die Börsen ordentlich durcheinander zu wirbeln", sagen Analysten – warnen aber zugleich vor Enttäuschungspotenzial. Die Erwartungshaltung der Börsen ist extrem hoch.Der Chiphersteller Infineon hat sich einen Teil der benötigen Milliarden für die Übernahme des US-Konkurrenten Cypress Semiconductor durch eine Kapitalerhöhung besorgt.Infineon platziert knapp 113 Millionen neue Aktien zu je 13,70 Euro bei institutionellen Investoren. Das ist ein Abschlag von knapp fünf Prozent. Mit der Übernahme will Infineon aufsteigen in die "Top 10 der Halbleiterhersteller weltweit". Analysten und Aktionären reagierten verhalten – die Zeiten sind schwierig.Der Handelskrieg zwischen den USA und China hinterlässt auch bei deutschen Unternehmen immer mehr Spuren: Der Hersteller von Wafern für Halbleiterunternehmen Siltronic muss bereits zum zweiten Mail im laufenden Jahr beim Ausblick zurückrudern. Die bereits im April gesenkten Umsatz- und Gewinnziele dürften daher kaum noch erreicht werden. Für den Aktienkurs zeichnet sich eine Fortsetzung der Talfahrt ab.Der Hype um eine eigene Kryptowährung „Libra“ lässt die Aktie von Facebook klettern. Noch deutlicher der Anstieg beim Finanzdienstleister Money Gram. Nachdem die Kryptowährung Ripple hier eingestiegen ist mit 50 Millionen US Dollar hat sich der Kurs mehr als verdoppelt. Allerdings hat die Money Gram Aktie eine heftige Abwärtsfahrt hinter sich.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.