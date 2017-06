Draghi lässt den Euro steigen

Liebe Leserinnen und Leser,die Rede von Mario Draghi hat die Märkte bewegt, besonders dieWährungsmärkte. Der Euro zog zum US-Dollar deutlich an und markierte mit1,1380 den höchsten Stand seit 12 Monaten! Dabei musste Draghi nichtsweiter tun, als ein Ende der ultralockeren Geldpolitik in Aussicht zustellen und schon reagierten die Märkte deutlich. Er ist und bleibt derMann der Worte, die Taten aber lassen meist sehr lange auf sich warten.Können Sie sich noch einige Monate zurückerinnern, als die Amerikanerden zweiten Zinsschritt nach oben gegangen sind und 99% aller Analysteneine US-Dollar-Rallye wie in Stein gemeißelt prophezeit haben? Tja - dasÜberraschungspotential liegt eben meist auf der Gegenseite und indirekthat Mario Draghi somit Donald Trump in die Hände gespielt und denUS-Dollar geschwächt. Wer jedoch glaubt, dass die FED und die EZB mirnichts dir nichts zu einer normalen Geldpolitik zurückkehren können,ohne dass es dabei zu erheblichen Verwerfungen kommt, der wird auch hierirren!Beste GrüßeHannes Huster