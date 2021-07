Drägerwerk: Das hört sich doch gut an!

Weitere Suchergebnisse zu "Drägerwerk":

Die Analysten der DZ Bank haben den fairen Wert für die Aktien von Drägerwerk von 94,80 auf 96,60 Euro angehoben und die Bewertung auf KAUFEN belassen. Aufgrund des stärker als ursprünglich erwarteten Rückenwindes durch die Corona-Pandemie habe der Hersteller von Gesundheits- und Sicherheitstechnik die diesjährige Prognose deutlich angehoben, so die Experten in einer am vergangenen Freitag veröffentlichten Studie. Der Rückenwind dürfte bald abflauen, angesichts der mittelfristigen Perspektiven blieben die Aktien aber attraktiv bewertet. dpa-AFX Analyser

