Drägerwerk-Aktie: Erste positive Zeichen - bei FX und in Europa - Aktienanalyse

Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:



Thomas J. Schießle, Analyst der EQUI.TS GmbH, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) von "halten" auf "kaufen" hoch.



Während die Kundenregionen "Amerika" und "AAA" auch in Q1 18 expansiv geblieben seien, habe die dominierende Region "Europa" "geschwächelt". Dort seien nun in bedeutenden Ländern (Italien, Spanien) neue Regierungen ins Amt gekommen, die ihren Wählern ein besseres Gesundheitssystem in Aussicht stellen würden, so die Fachanalysten bei EQUI.TS. Nach ihrer Meinung dürfte im Inland das Verhältnis Pflege- zu Arbeitslosen-Versicherung geändert werden, was wohl nicht zulasten der Aussichten von Dräger gehen sollte.



Der EUR/USD-Kurs scheine nach Meinung der Aktienexperten auch zu drehen - also positiver Newsflow, der auf ein stark gedrücktes Investorenvertrauen/ sehr niedrige Bewertung treffe.









In der Konsequenz ihrer Analyse würden die Experten zu vorsichtigen Käufen der Drägerwerk-Vorzugsaktien raten. (Analyse vom 04.06.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:61,55 EUR -0,73% (04.06.2018, 11:27)Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:61,85 EUR -0,56% (04.06.2018, 11:43)ISIN Drägerwerk-Vorzugsaktie:DE0005550636WKN Drägerwerk-Vorzugsaktie:555063Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:DRW3Nasdaq OTC Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:DRWKFDrägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) ist ein international führendes Unternehmen der Medizin- und Sicherheitstechnik. Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen, börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit rund 13.500 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. In mehr als 40 Ländern betreibt der Konzern Vertriebs- und Servicegesellschaften. Eigene Entwicklungs- und Produktionsstätten von Dräger gibt es in Deutschland, Großbritannien, Schweden, den Niederlanden, Tschechien, Südafrika, Brasilien, USA und China. (04.06.2018/ac/a/t)