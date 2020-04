Dr. Copper wird gesunden

Der Kupferpreis konnte wieder etwas Boden gutmachen. Ursächlich waren positive Nachrichten aus China





Die Stimmung in China wird positiver. Die Wirtschaft wird schrittweise wieder hochgefahren. Sogar Wuhan, inzwischen wohl jedem bekannte Millionenstadt und gleichsam das Tor zur Seidenstraße, ist wieder geöffnet. Abzulesen ist der wirtschaftliche Aufschwung in China am Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe. Im Februar stark nach unten gegangen, ist jetzt wieder ein Anstieg zu verzeichnen. Gleiches gilt für den Indikator bezüglich des Dienstleistungssektors.







Die Nachfrage nach Kupfer wird also wieder ansteigen. Dies zeigt das Metall auch gerade preislich. Natürlich wird es noch ein anstrengender Marsch für Kupfer werden, alte Höhen zu erklimmen. Doch das sollte nur eine Frage der Zeit sein. Denn über kurz oder lang wird die Viruskrise überwunden sein und die Wirtschaft gewaltig aufholen. Denn die anziehende Stimmung in der chinesischen Wirtschaft geht schneller voran als erwartet wurde.







In China hat das Ganze nun mal seinen Anfang genommen – und den Kupferpreis seit Januar um rund 22 Prozent nach unten getrieben. Noch sind andere Länder nicht so weit wie China und leiden noch sehr unter Corona und brauchen daher noch nicht wieder so viel Kupfer wie vor der Krise. Aber der Tag wird kommen und vielleicht geht der weltweite Aufschwung dann wie in China schneller als vorhergesagt. Der Kupferpreis wird sich wieder erholen und Dr. Copper genesen.







Wenn Kupfer preislich nochmal nach unten driftet, ist dies eine Einstiegschance. Daher sollte man Gesellschaften mit Kupfer in ihren Projekten schon mal in die Lektüre miteinbeziehen.







Da wäre etwa Copper Mountain Mining. Mit einer Beteiligung von 75 Prozent ist das Unternehmen bei der Produktion der Copper Mountain Mine dabei. Rund 100 Millionen Pfund Kupferäquivalent bringt die in British Columbia gelegene Mine pro Jahr hervor.







Auch Aurania Resources hat sich auf Kupfer und auch auf Edelmetalle spezialisiert. Das Flaggschiffprojekt, The Lost Cities-Cutucu Projekt liegt in den Anden in Ecuador. Zwar ist der Betrieb aufgrund der Corona-Lage derzeit eingeschränkt, aber man nutzt die Zeit, um Bohrdaten auszuwerten.







