Dow Jones - versucht den Trendbruch

Die jüngsten Kursavancen beim Dow Jones führten den US-Index an die kurzfristige Abwärtstrendlinie heran. Die Indikatoren sind bereits im überkauften Bereich angekommen. Der MACD-Indikator hat gerade ein Kaufsignal generiert. Insgesamt sieht die Lage besser aus, als beim DAX. Trotzdem darf ein Scheitern an der Trendlinie nicht ausgeschlossen werden. In diesem Fall würde noch einmal der untere Bereich der Seitwärtsrange getestet werden. Bei einem Trendbruch lautet das Ziel nach oben 36.000 Punkte.

