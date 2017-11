Dow Jones und S&P 500 – Absicherung für unruhige Zeiten?

Viele Experten sehen die Aussichten für die Aktienmärkte weiterhin rosig. Die J.P. Morgan Analysten sind jedoch der Meinung, dass es an den amerikanischen Märkten bald unruhigere Zeiten geben könnte. Die Arbeitslosenquote ist auf dem Tiefpunkt und die Konsumlaune dementsprechend positv. Wird sich dies bald ändern? Wir empfehlen Ihnen daher die Absicherung nicht aus den Augen zu verlieren. Der Put-Optionsscheinauf den S&P 500 aus unserereignet sich dafür gut.

Doch nicht nur bei den amerikanische Indizes empfiehlt es sich die Absicherung im Auge zu behalten. Ebenso haben wir Put-Optionsscheine auf Einzelaktien wie Apple oder Facebook in unsere Produktauswahl aufgenommen:

Apple Put-Optionsschein VL5L1M

Facebook Put-Optionsschein PR7W56

Dow Jones Put-Optionsschein GD482N

Ausstieg aus den quantitativen Lockerungsmaßnahmen beginnt

Mit Blick auf das vierte Quartal sehen die Experten von J.P. Morgan Asset Management bedeutsame Veränderungen am Anleihenmarkt. Nachdem die Weltwirtschaft inzwischen synchron wachse, würden die wichtigsten Notenbanken beginnen, ihre Spielräume zum Ausstieg aus der quantitativen Lockerung zu nutzen. „Der Wegfall dieser wenig preissensitiven Käufer dürfte bei Anleihen zu höheren Renditen führen. Noch gestaltet sich der Ausstieg moderat, doch halten wir unruhigere Marktphasen im Zuge der Maßnahmen für wahrscheinlich“, betont Tilmann Galler, Kapitalmarktstratege bei J.P. Morgan Asset Management in Frankfurt.

Insbesondere, wenn Sie noch auf der Suche nach einem günstigen Broker sind, empfehlen wir Ihnen sich die Preisgestaltung bei DEGIRO anzuschauen.

Die Bilanzen von Federal Reserve, Europäischer Zentralbank, Bank of England, Bank of Japan und der Schweizerischen Nationalbank seien seit 2007 von 3.450 Mrd. USD auf aktuell 15.000 Mrd. USD angewachsen. „Dieses Ausmaß zeigt, dass die Anleihemärkte in Bewegung kommen dürften“, sagt Galler und sieht entsprechend Chancen für Anleihe-Investments eher abseits der großen Benchmarks. „Entscheidend wird sein, Papiere zu identifizieren, die wenig mit den Renditen langfristiger Staatsanleihen korreliert sind“, erläutert der Stratege. Interessant seien in diesem Zusammenhang beispielsweise neben Hochzinsanleihen aus den USA auch Anleihen aus Schwellenländern.

Für die Aktienmärkte erwartet Galler, dass die positiven Trends anhalten sollten. Beim Blick auf die US-Wirtschaft betont der Experte jedoch, dass sich diese in einem bereits weit fortgeschrittenen Zyklus befinde. „Die Arbeitslosigkeit in den USA liegt inzwischen nahe der Vollbeschäftigung. Der positive Effekt fallender Arbeitslosigkeit für die Konsumlaune dürfte zukünftig wegfallen, weshalb mittelfristig das Risiko einer Rezession steigt“, erklärt Galler.

Übrigens: Wer Interesse an technischen Analysen hat, sollte sich einmal die Dailys der HSBC anschauen. Chartanalysen zu DAX, Aktien, Rohstoffen und Co. direkt börsentäglich in Ihr E-Mail-Postfach – kostenfrei und unverbindlich abonnieren.

„Eine weitere Verbesserung auf dem Arbeitsmarkt unter die natürliche Arbeitslosenquote hat in früheren Zyklen zu höheren Lohnabschlüssen und steigenden Zinsen geführt, wodurch die Konjunktur sich abgeschwächt hat“, so der Kapitalmarktstratege. In der Regel hatte sich die wirtschaftliche Expansion aber zunächst noch einige Zeit lang fortgesetzt. Eine Gefahr für den Aktienmarkt leitet Galler aus diesem Szenario entsprechend noch nicht ab. „Die US-Wirtschaft sollte in der Lage sein, einen gewissen Lohnanstieg zu verkraften“, erklärt Galler.

Euro-Stärke kein Risiko für Unternehmensgewinne

Ähnlich verhält es sich beim Euro. Die Stärke der Gemeinschaftswährung wurde in den vergangenen Wochen oftmals als potenzieller Hemmschuh der ökonomischen Entwicklung identifiziert. „Da der Konsum eine große Rolle zur europäischen Wirtschaftsleistung beiträgt, fällt der starke Euro trotz wahrscheinlicher Einbußen im Export in der Summe kaum ins Gewicht“, so der Stratege und rechnet auch weiterhin damit, dass europäische Unternehmen ihre Gewinne steigern können.

Auch ein Blick auf die Investment- und Analyseplattform „Guidants“ lohnt sich. Nicht nur wir, sondern über 100 weitere Börsen-Experten erwarten Sie dort zum gemeinsamen Wissensaustausch und Diskutieren. Wir freuen uns auf Sie!

Insgesamt kommt Tilman Galler zu dem Fazit, dass es für Anleger weiterhin sinnvoll ist, selektiv vorzugehen und sich über die verschiedenen Anlageklassen hinweg positionieren, um für die Herausforderungen der kommenden wieder etwas stürmischeren Monate gewappnet zu sein.

Quelle: JP Morgan Asset Management, eigene Recherche