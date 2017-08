Dow Jones und Nasdaq – Zeit zu agieren

Dow Jones Industrial Put Optionsschein DL73AG Dow Jones Industrial Put Optionsschein HW3WG9 S&P Put TD9YUQ NASDAQ 100 Put-OS 03/18 CE7AJD

“Die Nordkorea-Krise halten wir für weitaus gefährlicher als die Bewertung der FAAMG-Aktien”! Dieses Statement hatten wir Ihnen in unseren Webinaren Ende Juli von Goldman-Sachs mitgebracht, vom dortigen Halbjahresausblick. So oft wir die Analysten der Goldmänner auch als Kontraindikatoren nehmen, so gut sind die Analysen zu den Märkten rein fachlich gemacht, das muss man klar so sagen. Die Schlussfolgerung bleibt ja jedem selbst. Ganz frisch legen wir ihnen die Aufzeichnung von Franz-Georgs Chart-Webinar ans Herz. Unsere ist Anfang August siehe– Drive aus dem Markt, Vorsicht und Absicherung per Puts auf die US-Märkte. Dies haben wir umgesetzt, wir wollen unsere gute Performance über den Sommer nicht aufs Spiel setzen. Und vor allem nachkaufen, je näher auch der DAX unserem Korrekturziel 11.500 kommt. Schon um 12.000 werden wir ein wenig Cash abbauen, das wir bei 12.800 aufgebaut haben. Sehen Sie hier noch einmal eine breite Auswahl an Optionsscheinen auf die US-Märkte – noch ist es für eine Absicherung nicht zu spät – auch auf mittlere und lange Sicht ist was dabei.