Dow Jones – muss Federn lassen und bangt vor dem Wochenstart

Der Dow Jones hat zum Wochenschluss kräftig eingebüßt. Die Umsätze haben allerdings noch nicht so stark angezogen wie beim DAX, was am verkürzten Handel am Freitag gelegen haben dürfte. Entsprechend ist zu befürchten, dass zum Wochenstart, die US-Märkte noch einiges nachzuholen haben.



Genau wie beim DAX steht auch beim Dow die Unterstützungslinie, die im Bereich von 33.500 Punkten verläuft, zur Diskussion. Da die Indikatoren inzwischen in den überverkauften Bereich gefallen sind, sollte diese Unterstützung aus technischer Sicht halten können.

