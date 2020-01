Dow Jones - Auch hier steht die Entscheidung noch aus

Während über Nacht in den US-Indizes bzw. deren Indikationen erhebliche Kursabgaben zu verzeichnen waren, als der Gegenschlag des Iran als Reaktion auf die Tötung des iranischen Generals Quasem Soleimani bekannt wurde, ist davon in der heutigen Vorbörse nichts mehr zu sehen. Die Käufer standen einmal mehr Gewehr bei Fuß.

Grundsätzlich geht gemessen am Kassa-Index die Seitwärtsbewegung der vergangenen Tage aber in die Verlängerung. Wie bereits gestern bei den Technologietiteln geschrieben, halten sich beide Seiten Optionen offen. Oberhalb des Widerstands bei 28.702 Punkten könnte der Index wieder in Richtung des Allzeithochs bei 28.873 Punkten ansteigen. Erst ein Ausbruch über diese Marke würde den übergeordneten Aufwärtstrend bestätigen.

Auf der Unterseite ist der Index um 28.380 Punkte sehr gut abgesichert. Erst wenn der Index diesen Support aufgibt, dürfte er die nächtlichen Kursabgaben in Richtung des Ausbruchsniveaus bei 28.175 Punkten nachholen. Von dort aus wäre im Anschluss eine deutliche Gegenbewegung zur Oberseite zu erwarten.

Dow Jones Industrial Average® Index in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 28.10.2019 – 07.01.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.comDow Jones Industrial Average® Index in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.01.2015 – 07.01.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

