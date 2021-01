Dow Jones - Der größte aller Zeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":













Sicherlich ist jedem unserer Leser der Name Michael Jordan ein Begriff. Als der beste aller Zeiten wird der ehemalige Chicago Bulls Spieler auch über 20 Jahre nach der goldenen Ära gefeiert. Die Ähnlichkeiten zwischen Air Jordan, wie er auch genannt wird, und dem Dow sind dieser Tage verblüffend. Beide spielen für die Bullen, beide erfüllen die Erwartungen und beide kennen nur ein Ziel: an die Spitze! Der Dow arbeitet sich weiterhin der Region um 31400 – 31700 Punkte entgegen. Dort erwarten wir nämlich, dass die Bullen umdrehen und den Bären das Parkett räumen. Bislang bewegt sich der Dow auch bemerkenswert stabil dahin. Hält sich der Kurs über 29760 Punkten, so gibt es diesbezüglich auch keinen Grund zur Beunruhigung. Auch einem alternativen Abfall unterhalb der 29318 Punkte geben wir gerade mal eine Chance von 25%. Die Bullen sind also weiterhin auf Erfolgskurs!

Zusammengefasst sehen wir eine weitere Aufwärtsbewegung, die erst um die 31400 – 31770 Punkte größer korrigiert werden könnte. Oberhalb der 29760 Punkte bleibt dies unsere Primärerwartung.

