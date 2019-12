Nun hat es der Dow Jones Industrial Average® also doch noch geschafft und das Ziel bei 28.230 Punkten am vergangenen Freitag abgearbeitet. Im gestrigen Handel ging es sogar noch einmal etwas höher, der Index schloss aber nur fünf Punkte über diesem Ziel. Das Soll ist also erfüllt.

Angesichts der noch wenigen verbleibenden Handelstage in diesem Jahr kann man mit der Entwicklung des Index zuletzt mehr als zufrieden sein. Die Pflicht ist erfüllt, was nun noch kommt, wäre die Kür. Kurzfristig wird eine Konsolidierungsbewegung im Index bevorzugt, welche den Dow Jones Industrial Average® wieder an die Marke von 28.090 Punken zurückbringen könnte. Dort dürfte sich der weitere Kursverlauf entscheiden. Oberhalb von 27.801 Punkten ist der kurzfristige Aufwärtstrend noch intakt.

Gut zu erkennen im Chart ist eine weitere deckelnde Trendlinie seit 19. November, die den Index bislang aufhält. Sollte er nach einer Verschnaupause wieder nach oben drehen, wären noch einmal 27.400 Punkte erreichbar. Erst wenn sich der Index über der Trendlinie etabliert, sind weitere Kursgewinne zu erwarten. Es würde aber nicht überraschen, wenn es die Marktteilnehmer nun etwas ruhiger angehen lassen.

Dow Jones Industrial Average® Index in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 11.10.2019 – 17.12.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com Dow Jones Industrial Average® Index in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.12.2014 – 17.12.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Der Beitrag Dow Jones – Auch dieses Ziel ist Geschichte erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).