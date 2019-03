Dow Jones am neuralgischen Punkt angekommen – Swing-Trading

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Die Kurszone um 25.800/810 Punkte ist beim Dow Jones im März mehrfach hart umkämpft gewesen. Mal lag der weltweit beachtete Aktiendindex darüber, meist aber darunter. Auch heute bleibt dieser neuralgische Punkt weiter in Reichweite. Kann dieser Widerstand aus dem Weg geräumt werden, so verbessern sich schlagartig die Chancen der Bullen.

Entsprechend möchte ich auch erst eine Long-Position aufbauen, wenn dieses Kursereignis eintritt – via Stopp Buy-Order. Die Position kann recht eng abgesichert werden, da sich hierfür eine Orientierung an der jüngsten Aufwärtstrendlinie anbietet. Die Trading-Idee wird gecancelt, sofern besagte Aufwärtstrendlinie nach unten durchbrochen wird.



Dow Jones (US30) im aktuellen Stundenchart – Quelle: CFX Trader



Update zum Silber-Trade: Auch der zweite Silber-Trade in diesem Jahr – jeweils im Blog angekündigt – hat einen Gewinn abgeworfen. Die Dollar-Stärke hat den Edelmetallen in den letzten Tagen geschadet, und so wurde der zuvor in die Gewinnzone nachgezogene Stopp für die Restposition ausgelöst. Einstieg und Updates.



Dies ist keine Handelsempfehlung!