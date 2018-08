Dow Jones - Wir sind im Zielbereich!

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Der Dow Jones läuft erneut den in Gelb hinterlegten Zielbereich für ein Hoch in Welle (1) in Weiß an, schafft es aber bisher sich unter 25572 Punkten zu halten. Solange es hier nicht zu einem Überschreiten kommt, bleibt das hinterlegte Primärszenario erhalten und somit auch die Erwartung eines Abverkaufes in Richtung 24800 Punkte, bevor die übergeordnete Aufwärtsbewegung sich weiter fortsetzt.

Über 25800 Punkten müssen wir davon ausgehen, dass die Gegenbewegung bereits abgeschlossen wurde und der Dow Jones sich auf dem Weg in Richtung 29000 Punkte befindet. Übergeordnet halten wir somit daran fest, dass der Markt sich in einer übergeordneten Aufwärtsbewegung befindet. Bevor sich diese jedoch weiter durchsetzt, präferieren wir noch einmal einen letzten Rücksetzer in Richtung des im Blau hinterlegten Tradingbereiches.

Diesen wollen Sie definitiv nutzen, um mit dem kommenden Longtrade bis zu 4500 Punkte zu erzielen. Dies ist kein Hirngespinst und bei guter Planung durchführbar.

