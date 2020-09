Dow Jones – Widerstand weiter im Visier der Bullen

Der Dow Jones Industrial Average® setzte im gestrigen Handel zunächst leicht zurück, ehe es kurz nach der Eröffnung zu einer weiteren Aufwärtsbewegung kam, die den Index weiter an den Bereich des nächsten wichtigen Kurswiderstands bei 28.892 Punkten führte. Dieser Aufwärtsmove dürfte sich auch im heutigen Handel zunächst weiter fortsetzen.



Nach dem gestern schnell unterbundenen Rücklauf an die Unterstützung bei 28.169 Punkten und die dort verlaufende Aufwärtstrendlinie, haben sich die Bullen in eine aussichtsreiche Situation manövriert: Der Widerstand bei 28.892 Punkten könnte schon heute angegriffen werden. Weiterhin ist dort jedoch mit einem starken Rücksetzer zu rechnen, der durchaus bis 28.169 Punkte führen kann. Springt der Index dagegen auch über die 28.892 Punkte-Marke an, wäre der Weg zum Allzeithoch bei 29.568 Punkten im Prinzip frei.

Sollte der Dow Jones Industrial Average® dagegen im weiteren Verlauf unter 28.169 Punkte einbrechen, wäre zumindest die Rallyphase seit Anfang August unterbrochen und ein Abverkauf bis bis 27.572 Punkte wahrscheinlich.

Dow Jones Industrial Average® Index in Punkten im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (lin. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 27.02.2020–01.09.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com Dow Jones Industrial Average® Index in Punkten im Monatschart; 1 Kerze = 1 Monat (lin. Kerzenchartdarstellung)

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag Dow Jones® Index HR0J3H 52,61 22.550,00 4,61 30.10.2020 Dow Jones® Index HR0J57 28,25 25.450,00 8,60 30.10.2020

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag DowJones® Index HR0XAA 26,98 31.900,00 8,98 30.10.2020 DowJones® Index HR0QHB 19,51 31.000,00 12,42 30.10.2020

Betrachtungszeitraum: 01.10.2014 – 01.09.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com Investmentmöglichkeiten Turbo Bull auf Dow Jones Industrial Average® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des IndexQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 02.09.2020; 14:30 Uhr Turbo Bear auf Dow Jones Industrial Average® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des IndexQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand:02.09.2020; 14:32 Uhr

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Dow Jones – Widerstand weiter im Visier der Bullen erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).