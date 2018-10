Dow Jones - WIR HABEN FEINDKONTAKT!

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Der Dow Jones läuft den Bereich von 25800 – 26124 Punkte an, stößt auf die dortige Bärenbastion und zeigt sofort eine Reaktion auf diesen Bereich. Wir müssen hier bekanntlich ein Hoch in Welle alt. iv in Türkis nach wie vor als Alternative berücksichtigen, in deren Anschluss es noch einmal zu deutlich tieferen Notierungen kommt.

Unter 25380 Punkten würde dieses Szenario bereits deutlich an Wahrscheinlichkeit dazugewinnen. Auch hier sollte auf der Longseite unbedingt mit Stopps unter 25087 Punkten gearbeitet werden.

Der Dow Jones konnte somit zwar die erwartete Gegenbewegung in Richtung 25800 – 26124 Punkten ausbauen, noch ist der Weg in Richtung 28000 Punkte jedoch nicht geebnet und ein erneuter Abverkauf muss mit einer Wahrscheinlichkeit von 38% unbedingt mit eingeplant werden. Erst mit Kursen über 26124 Punkten können wir die hinterlegte Alternative vom Chart nehmen und den Bullen wieder die Alleinherrschaft überlassen. Übergeordnet sehen wir die US Indizes bekanntlich auf langfristige Hochs zusteuern und werden hierzu in den kommenden Tagen einen Sonderbericht veröffentlichen.

