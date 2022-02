Dow Jones – Unterstützungszone nur kurz verlassen

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

Optisch hat der Dow Jones die aktuelle Krise viel besser verkraftet, als der DAX. Der US-Index ist nur kurz aus der Unterstützungszone nach unten herausgefallen und anschließend gleich wieder in diese hineingelaufen. Wenn der Kerzenkörper am Donnerstag etwas kleiner gewesen wäre, hätte es sich um eine Hammerformation gehandelt. Ungeachtet dessen, war es ein Stärkebeweis, was sich in den letzten beiden Handelstagen abgespielt hat.



Auch wenn in diesen Tagen die Indikatoren keine allzu große Aussagekraft haben, sollte doch erwähnt werden, dass die Kaufsignale beim Projection-Oszillator und beim CCI in den kommenden Tagen vom MACD-Indikator bestätigt werden könnten. Somit hat sich die Lage rein von der Technik her deutlich verbessert. Welche Störfeuer von der Geopolitik her noch kommen, ist natürlich nicht vorher zu sagen.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Detailinformationen zu den Chancen und Risiken der genannten Produkte hält Ihr Berater für Sie bereit.Diese Publikation ist eine Kundeninformation im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes.Kein Angebot; keine BeratungDiese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.