Dow Jones Transportation: Innenstäbe soweit das Auge reicht

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt haben schon oft eine Lanze für die Analyse hoher Zeitebenen gebrochen, denn die Betrachtung auf Monats- oder gar Quartalsbasis fördert oftmals interessante Details zu Tage.

Als Beleg für diese These diene aktuell der Kursverlauf des Dow Jones Transportation (ISIN XC0009694214/ WKN 969421). So würden die letzten Monatskerzen jeweils kleine Kerzenkörper aufweisen. Gleichzeitig sei deren Schwankungsbreite innerhalb des Pendants vom Februar verblieben, das heiße zuletzt seien zwei "Innenstäbe" in Folge ausgeprägt worden. Dieser Ausgangslage könnten sich Anleger ganz nüchtern nähern und sich prozyklisch im Ausbruchsfall positionieren. Das heiße unterhalb der Marke von 10.000 Punkten wären die beschriebenen "inside months" nach unten aufgelöst. Im Fall einer negativen Weichenstellung sollten Investoren deshalb ein Wiedersehen mit dem seit Juli 2009 bestehenden Aufwärtstrend (akt. bei 8.937 Punkten) einkalkulieren.

Andererseits dürfte ein nachhaltiger Sprung über die letzten beiden - nahezu identischen Monatshochs (10.839 Punkten) - dem Transportindex neues Leben einhauchen. Als Lohn der Mühen sollte dann der angeführte Basishaussetrend wieder Fahrt aufnehmen, so dass perspektivisch sogar das bisherige Allzeithoch bei 11.424 Punkten wieder auf die Agenda rücke. (25.05.2018/ac/a/m)