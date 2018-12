Dow Jones - Der Riese klettert weiter Richtung Spitze!

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Der Dow Jones befindet sich weiterhin in der erwarteten Aufwärtsbewegung in Welle (B) in Rot. Solange der Markt das Tief bei 24231 Punkten nicht unterschreitet, sehen wir diesen nach wie vor den Bereich von 26000 Punkten anpeilen.

Wie auch im S&P500 muss jedoch klar sein, dass sich der Dow Jones in einer übergeordneten Abwärtsbewegung befindet, die im Anschluss an die laufende Gegenbewegung wieder das Marktgeschehen beherrschen wird, wie auch auf dem Chart zu sehen.

Wir werden in den kommenden Tagen einen Sonderbericht zum Dow Jones veröffentlichen in dem wir auf den langfristig zu erwartenden Marktverlauf eingehen. Imminent bedarf es nun eines Überschreitens von 25141 Punkten, um die laufende Aufwärtsbewegung weiter zu stabilisieren. Jeder sollte sich unbedingt im Klaren darüber sein, dass der Markt sich in einer rein korrektiven Aufwärtsbewegung befindet und Stopps für alle auf der Longseite unabdinglich sind.



Zusammengefasst, sehen wir den Markt weiter in Richtung 26000 Punkte marschieren, solange die Unterstützung bei 24231 Punkten nicht unterschritten wird. Übergeordnet halten wir aber daran fest, dass der Dow Jones deutliche tiefere Kurse anlaufen wird. Unser nächster Einstieg wird auf der Short Seite sein mit einem Chancen/Risiko Verhältnis von 4/5:1 und einem Potenzial von ca. 3000 Punkten.

Wer die Kraft kennt die der Dow Jones bei Abverkäufen entwickelt weiß wie schnell 3000 Punkte wegradiert werden können. Wenn auch Sie am kommenden Trade partizipieren möchten, testen Sie Deutschlands akkurateste Indexanalyse kostenlos unter www.hkcmanagement.de