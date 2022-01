Dow Jones – Rekordhoch nur mal kurz getestet

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

Der Dow Jones hat am vorletzten Handelstag des Jahres das Rekordhoch nur kurz getestet, konnte dieses dann aber nicht halten. Wie bei allen anderen Indices auch, waren die Umsätze zuletzt stark rückläufig. Im Widerstandsbereich sieht nun alles danach aus, dass es zu einem Dreh gekommen ist. Die Indikatoren stehen kurz vor einem Verkaufssignal. Der MACD-Indikator hat an Aufwärtsdynamik verloren. Somit dürfte der Dow Jones zum Jahresauftakt kaum an die Kursavancen der letzten beiden Handelswochen anknüpfen können. Eine Korrekturbewegung bis in den Bereich der alten Seitwärtsrange sollte daher zu erwarten sein.







